مؤتمر صحافي لمنظمة " Arabian Combat sport " الأربعاء المقبل

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دعت منظمة" Arabian Combat sport""أرابيان كومبات سبور" رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد عند الساعة الثانية والربع(14.15) من بعد ظهر الأربعاء المقبل الواقع فيه 6 تموز الجاري في القاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) بالكسليك للاعلان رسمياً عن روزنامتها الصيفية الرياضية القتالية والتي تتضمن 4 أمسيات قتالية في شهري تموز وآب بدءاً من الجمعة 8 تموز الجاري في "مجمّع نهاد نوفل"(ذوق مكايل) بعنوان" Fight Night 3" في الفنون القتالية المختلطة(MMA) بمشاركة محلية وخارجية واسعة وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة.

وستحضر المؤتمر الصحافي فاعليات رياضية رسمية واتحادية ومسؤولو الشركات الراعية والمدربون واللاعبون ورجال الصحافة والاعلام.

يلي المؤتمر الصحافي حفل غداء على شرف الحاضرين.