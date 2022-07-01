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بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين في ألعاب القوى في لبنان

1
JULY
2022
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طلائع المسؤولين والوفود بدأت بالوصول والاجتماع الفني العام السادسة مساء السبت
 
بدأت طلائع المسؤولين والوفود العربية تصل الى لبنان لمواكبة والمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية  للشباب والشابات في ألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد اللبناني بين 3 و6 تموز الجاري على ملعب نادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي ستُفتتح رسمياً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد 3 تموز الجاري في نادي الجمهور.
 
وستشارك تسع دول في البطولة وهي سلطنة عُمان ، الكويت ، قطر ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.
طلائع الوفود
ووصل العديد من الوفود وبدأ لاعبوها ولاعباتها تدريباتهم استعداداً للاستحقاق الاقليمي الكبير الذي يستضيفه لبنان بعد غياب نحو ثلاث سنوات اذ سبق للاتحاد اللبناني ان استضاف النسخة الأولى من البطولة بنجاح في صيف  عام 2019 واحتل المركز الأول في الترتيب النهائي العام.
 
ومن بين الواصلين نائب رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد القطري محمد عيسى الفضالة والمندوب الفني للبطولة عادل محمد دهش(عراقي) على ان يصل المسؤولون والوفود تباعاً وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد(قطري) وكان في استقبالهم في صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي عضو الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني رولان سعادة وعضو اتحاد غرب آسيا وامين عام الاتحاد اللبناني وسيم الحولي.
 
على الصعيد الفني، يُعقد عند الساعة السادسة من مساء السبت(2 تموز) الاجتماع الفني العام المخصّص للبطولة في فندق"لانكستر تمار"(الحدث) بحضور المعنيين ورجال الصحافة والاعلام الراغبين بالحضور وتغطية الاجتماع. 
 
ندوة اعلامية
وفي إطار الأنشطة الموازية لبطولة غرب آسيا ،تعقد اللجنة الإعلامية لاتحاد غرب آسيا التي يرأسها أمين عام الاتحاد اللبناني وسيم الحولي(عضو اتحاد غرب آسيا)، ندوة عند الثانية عشرة من ظهر الاثنين 4 تموز في فندق "لانكستر تمار" بالتنسيق مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، يتحدّث خلالها الإعلامي والمحاضر الأولمبي وديع عبد النور عن "أم الألعاب وأدواتها الإعلامية العصرية المؤثرة". 
 
وسيتناول عبد النور أساليب جديدة في الإضاءة على ألعاب القوى من منطلق خصوصياتها الإعلامية وتنوّعها، ما يعزز من حضورها ويثري واقعها ويحصّن مزاوليها. كما سيتطرّق إلى الأدوار المطلوبة من الأسر والمدارس والأندية والاتحادات في هذا المجال، وإلى دور الاعلام ومسؤولياته والمعالجة الخبرية ومقاربتها في ظل وسائل التواصل الحديثة والثورة الرقمية المتنامية. 
 
ودعا الاتحاد اللبناني لألعاب القوى المهتمين من اعلاميين ومصورين واداريين ومدربين وحكام ومعنيين في الوسط الرياضي الى حضور الندوة.
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