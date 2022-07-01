living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأهلي المصري يعلن عن خليفة موسيماني

1
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي الأهلي المصري، يوم الخميس، على موقعه الرسمي تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
 
ووصل سواريز (47 عامًا)، مدرب نادي جيل فيسينتي خامس الدوري البرتغالي الموسم الماضي، إلى القاهرة الأربعاء وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع رئيس النادي محمود الخطيب.
 
وكشف سواريز في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على "فيسبوك" عن تلقيه عروضا من أندية كثيرة، لكنه فضل الأهلي بعدما وجد أن إدارة النادي "لديها مشروع جيد من أجل الفوز بجميع البطولات والألقاب لذا رحبت بالعرض الأهلاوي".
 
ونقلت "فرانس برس عن المدرب البرتغالي قوله "أعرف أن الأهلي أمامه تحديات كثيرة وارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، وهناك ضغط مباريات، وهذا يتطلب من الجميع عملا شاقا وقويا من أجل تحسن الأداء والنتائج".
 
وأضاف "الأهلي ناد كبير وغني ببطولات وانجازاته المحلية والقارية والعالمية، لذا سيكون العمل فيه بمثابة تحدي جديد ورائع بالنسبة لي".
 
وبدأ ريكاردو سواريز مسيرته التدريبة عام 2005، ودرّب 13 ناديًا أبرزها ديبورتيفو أفيش البرتغالي موسم 2017-2018، أما باقي الفرق فهي أندية من الدرجة الثانية.
 
وسيتولى سواريز الذي أشرف على جيل فيسينتي منذ نوفمبر 2020، تدريب الأهلي بعقد يمتد حتى 2023 وبند جزائي بقيمة 250 ألف يورو.
 
وقاد سواريز جيل فيسينتي للتأهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ" بعدما حلّ خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.
 
وكان الأهلي المصري قد أنهى تعاقده مع موسيماني بالتراضي في 13 الشهر الجاري، بعدما قاد الفريق طوال 20 شهرا للفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021، وخسر نسخة 2022 أمام الوداد البيضاوي المغربي. كما فاز ببرونزيتي كأس العالم للأندية 2020 و2021 ولقبين للكأس السوبر الافريقية، ولقب كأس مصر 2019.
 
وقاد الاهلي مؤقتا سامي قمصان مساعد موسيماني في ست مباريات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout