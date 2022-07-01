الأهلي المصري يعلن عن خليفة موسيماني

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أعلن نادي الأهلي المصري، يوم الخميس، على موقعه الرسمي تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ووصل سواريز (47 عامًا)، مدرب نادي جيل فيسينتي خامس الدوري البرتغالي الموسم الماضي، إلى القاهرة الأربعاء وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع رئيس النادي محمود الخطيب.

وكشف سواريز في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على "فيسبوك" عن تلقيه عروضا من أندية كثيرة، لكنه فضل الأهلي بعدما وجد أن إدارة النادي "لديها مشروع جيد من أجل الفوز بجميع البطولات والألقاب لذا رحبت بالعرض الأهلاوي".

ونقلت "فرانس برس عن المدرب البرتغالي قوله "أعرف أن الأهلي أمامه تحديات كثيرة وارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، وهناك ضغط مباريات، وهذا يتطلب من الجميع عملا شاقا وقويا من أجل تحسن الأداء والنتائج".

وأضاف "الأهلي ناد كبير وغني ببطولات وانجازاته المحلية والقارية والعالمية، لذا سيكون العمل فيه بمثابة تحدي جديد ورائع بالنسبة لي".

وبدأ ريكاردو سواريز مسيرته التدريبة عام 2005، ودرّب 13 ناديًا أبرزها ديبورتيفو أفيش البرتغالي موسم 2017-2018، أما باقي الفرق فهي أندية من الدرجة الثانية.

وسيتولى سواريز الذي أشرف على جيل فيسينتي منذ نوفمبر 2020، تدريب الأهلي بعقد يمتد حتى 2023 وبند جزائي بقيمة 250 ألف يورو.

وقاد سواريز جيل فيسينتي للتأهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ" بعدما حلّ خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

وكان الأهلي المصري قد أنهى تعاقده مع موسيماني بالتراضي في 13 الشهر الجاري، بعدما قاد الفريق طوال 20 شهرا للفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021، وخسر نسخة 2022 أمام الوداد البيضاوي المغربي. كما فاز ببرونزيتي كأس العالم للأندية 2020 و2021 ولقبين للكأس السوبر الافريقية، ولقب كأس مصر 2019.

وقاد الاهلي مؤقتا سامي قمصان مساعد موسيماني في ست مباريات.