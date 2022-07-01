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فيتينيا.. أول صفقة لسان جيرمان هذا الصيف

1
JULY
2022
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أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط فيتينيا من بورتو لمدة خمس سنوات.
 
وفيتينيا (22 عاما) هو أول صفقة لسان جيرمان هذا الصيف وذكرت وسائل إعلام محلية أن قيمة الانتقال بلغت نحو 40 مليون يورو (41.92 مليون دولار).
 
وخاض فيتينيا 59 مباراة وسجل أربعة أهداف مع الفريق البرتغالي منذ انطلاقته في 2020.
 
وساعد بورتو في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي بجانب كأسين محليتين وخاض ثلاث مباريات مع منتخب البرتغال.
 
وقال فيتينيا في مقابلة نشرها موقع سان جيرمان على الانترنت "ينتظرني تحد كبير ولا أطيق الانتظار للبدء. سأحاول اللعب بطريقتي ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه بأكبر قدر ممكن".
 
وقضى اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين في بورتو معظم مسيرته في بلاده لكنه خاض عاما على سبيل الإعارة إلى ولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020-2021.
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