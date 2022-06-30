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"الدبابة البشرية" تودع عاصمة الضباب وتعود لـ"الأزرق والأسود"

30
JUNE
2022
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يسعى روميلو لوكاكو مرة أخرى لإحياء مسيرته في إيطاليا بعد إكمال عودته المثيرة إلى إنتر ميلان بصفقة إعارة لمدة عام واحد، بعد 10 أشهر فقط من انضمامه إلى تشيلسي مقابل 135 مليون دولار باعتباره سابع أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق في ذلك الوقت.
 
وسيصبح المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا واحدًا من أكبر الإخفاقات في التنقلات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقال إنه حصل على خفض في راتبه لتأمين عودته إلى إيطاليا، بعد فترة ثانية بائسة مع تشيلسي.
 
وستشهد هذه الخطوة ارتباط لوكاكو مرة أخرى بمهاجم إنترميلان لاوتارو مارتينيز في شراكة هائلة أطلق عليها الإعلام الإيطالي لقب "لولا."
 
وقال لوكاكو في مقطع مصور التقطه رئيس نادي إنترميلان ستيفن تشانغ ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي للنادي الأربعاء "أنا سعيد للغاية."
 
عندما سأله تشانغ عما إذا كان سيسجل الكثير من الأهداف، رد لوكاكو "هذا ما أنا هنا من أجله."
 
وسجل لوكاكو 47 هدفا في 72 مباراة بالدوري الإيطالي في الموسمين السابقين له مع إنتر وساعد الفريق في الفوز بالدوري عام 2021 لأول مرة منذ 11 عاما.
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