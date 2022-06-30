living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسطورة توتنهام: لا يمكن ترك صلاح يرحل مجانا

30
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتقد النجم الإنجليزي ولاعب نادي توتنهام السابق، جيمي أوهارا، أسلوب ليفربول في التعامل مع مسألة تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، داعيا للعمل على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.
  
وقال أوهارا في حديث لموقع "توك سبورت" الرياضي، إن على ليفربول التصالح مع صلاح، والعمل على تأمين طلباته المالية، وخصوصا بعد رحيل ساديو ماني لبايرن ميونيخ.
 
وأضاف: "كسب ليفربول المال من بيع ماني، لذا على ليفربول أن يجدد لصلاح مهما كان طلبه المالي"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتابع: "هل من المقبول ترك صلاح يرحل عن ليفربول مجانا؟ نجحت إدارة الريدز في تسيير الأمور المالية للنادي بشكل جيد، وعليهم الآن أن يثبتوا ذلك مع النجم المصري".
 
وكانت تقارير قد تحدثت عن شرط صلاح للبقاء في ليفربول، والمتمثل براتب أسبوعي قدره 400 ألف إسترليني.
 
صلاح وليفاندوفسكي ورونالدو.. أكون أو لا أكون في الميركاتو
 
وأحرز صلاح 31 هدفا في 51 مباراة لعبها بجميع المسابقات مع ليفربول العام الماضي، وساهم في 16 تمريرة حاسمة.
 
ونفى مهاجم أرسنال وإيفرتون السابق، كيفين كامبل، أن يكون ليفربول قد حسّن موقعه التفاوضي مع الدولي المصري محمد صلاح، وذلك من خلال التعاقد مع داروين نونيز ولويس دياز.
 
وقال كامبل في حديث مع موقع "فوتبول إنسايدر"، إن محمد صلاح لا يزال يتمتع بالقوة في محادثات تجديد عقده مع ليفربول.
 
ولا تزال المفاوضات بين صلاح و"الريدز" قائمة، وتقول تقارير إن التواصل لاتفاق فيما يتعلق بأجر اللاعب المصري هي العقبة التي تحول دون توقيعه على عقد جديد.
وردا على تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أشار إلى أن تعاقدات ليفربول الكبيرة هذا العام مع نونيز ودياز، أعطت النادي الإنجليزي مصدر قوة في المحادثات مع صلاح، قال كامبل: "لصلاح نفوذ قوي يستمده من الجماهير التي تحبه والمعجبة بأدائه".
 
وتزعم بعض التقارير أن صلاح قد يكون في طريقه للخروج من أنفيلد هذا الصيف، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، متجها إلى ريال مدريد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout