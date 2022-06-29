المرحلة الثانية لبيع تذاكر مونديال قطر تنطلق, فكيف تتم؟

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، انطلاق مرحلة جديدة لبيع تذاكر بطولة كأس العالم 2022، في 5 يوليو/تموز المقبل، ولا سيما أنّ المنتخبات الـ 32 تأهلت ووُزعت على المجموعات الثماني الخاصة بالبطولة العالمية.

وبعد بيع حوالى 1.8 مليون تذكرة في المراحل الأولى من عملية بيع التذاكر، سيطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم ما بقي من التذاكر الخاصة لمباريات مونديال قطر 2022، وفقاً لمبدأ "من يأتِ أولاً يُخدَم أولاً"، انطلاقاً من الأسبوع المقبل، وهو ما سيُتيح للجماهير فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في مدرجات الملاعب.

وتُسجَّل تذاكر أول نسخة من البطولة في المنطقة العربية مباشرة لأصحابها بعد اختيارهم لها ودفعهم لثمنها على موقع FIFA.com/tickets الذي سيفتح أبوابه للمشجعين ابتداءً من يوم الثلاثاء 5 يوليو/ تموز في الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا و12:00 ظهراً بتوقيت الدوحة

ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يكون الإقبال على حجز التذاكر وشرائها أكبر في المرحلة التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وخصوصاً بعد أن عرفت الجماهير المنتخبات الـ 32 المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 ومواجهات دور المجموعات، كذلك فإن مواجهات الأدوار الإقصائية يُمكن معرفتها من الآن.

ووفقاً لبيان رسمي نشره "فيفا"، اليوم الأربعاء، ستكون التذاكر في أربع فئات من الأسعار، ويُمكن المشجع الواحد شراء 6 تذاكر على أقصى تقدير للمباراة الواحدة، و60 تذكرة كحد أقصى لكل مباريات مونديال قطر 2022، ويمكنه حضور أكثر من مباراة واحدة باليوم الواحد في أثناء دور المجموعات. ويحق لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب القدرة المحدودة على الحركة الحصول على تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة.