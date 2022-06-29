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سمّى الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) القائد السابق لمنتخب لبنان للرجال في كرة السلة ياسر الحاج ضمن جهازه الاداري لمسابقة كرة السلة المصغّرة (3x3) في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران(الجزائر) وفي منصب مساعد المدير الفني لهذه المسابقة .

وهي المرة الثانية التي يعيّن فيها الحاج ،الذي شارك كقائد منتخب لبنان في بطولة العالم للرجال التي جرت في انديانابوليس عام 2002 ،ضمن الجهاز الفني الاداري لمسابقة ال(3x3) بعد دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي جرت في تاراغونا(اسبانيا) عام 2018.