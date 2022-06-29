سباق سلعاتا في الدواتلون: لقب الرجال للزعبي والسيدات لناضر

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نظم نادي الأيليت وبالتعاون مع نادي شبيبة سلعاتا سباق الدواتلون للسنة الخامسة على التوالي تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون. والسباق مؤلف من ثلاثة اجزاء متتالية : ركض, دراجات هوائية وركض .

انطلق المتبارون في طقس مشمس ورياح متوسطة الساعة السابعة صباحاً من امام الملعب البلدي-مفرق حامات باتجاه النفق القديم ومن ثم العودة الى نقطة الأنطلاق (5كلم) ومن ثم دراجة هوائية لمسافة 20 كلم يليها 2.5كلم ركض. شارك في السباق اكثر من 150 متبارية ومتباري ومن مختلف الفئات العمرية بحضور رئيس الاتحاد المهندس وسيم اسماعيل والأمين العام الدكتور احمد خليفة واعضاء الاتحاد بالأضافة الى نائب رئيس نادي شبيبة سلعاتا جوزيف سلوم.

وفي ما يلي النتائج الفنية :

*سيدات : *رجال

1- ليندزي ناضر (PROFIT) 1- علي الزعبي (الجيش)

2- رامونا خليفة (نادي الأيليت) 2-نزار القاضي ( الجيش)

3-رشا الحاج (Rise & Raise ( 3- عبد الله مالك (PROFIT)

*بدل رجال:

1- 1- الجيش :كمال شعبان (دراجة) محمد حيدر(ركض)

2- PROFIT A : بسام ضناوي(دراجة) جورج سلمان(ركض)

3- : PROFIT Bنافذ كمال الدين (دراجة) وسيم رمضان(ركض)

*بدل سيدات :

1- Fortis Tigris : صوفي شابل (دراجة) رفقا محفوظ (ركض)

2- Panayot Gym: مايا رشيد(دراجة) مي زيدان (ركض)

تحت ال19 - ذكور تحت ال9- أناث

1- حسن الجندي (PROFIT) 1- لولوا سعود (PROFIT)

2- باولو الخازن (PROFIT) 2-ايا رعد (PROFIT)

3- سمير شبيب Youthletes.)) 3- تيا مخول(حرة)

تحت ال12 -ذكور تحت ال12 اناث

1-خالد المصري(الأيليت) 1- ادريانا كشيجيان(PROFIT)

3- خالد الزعبي PROFIT)) 2- يارا خريش (Youthletes)

3-حمزة غصن (حر)

تحت ال14 ذكور تحت ال14 اناث

1-عمر غصن (حر) 1-ميا صهيون (PROFIT)

2-آ دم غطيس (PROFIT ) 2-سارة شعبان ( Youthletes)

3-استريليتا كيشيشيان(Rise & Raise)

تحت ال19 –ذكور

1- جاد جابر

20-29 سنة

1-عمر زعتيتي (بروفيت)

2-رالف ابي غانم (الجيش)

3-محمد الحلبي (حر)

30-34 سنة

1-هاني عيسائي (الجيش)

2-محمد الرواس (بروفيت)

3-مالك الحريري (حر)

35-39 سنة

1-جان بول الخوري (بروفيت)

2-منصور حسين (الجيش)

3-طوني متري الحاج 0حر)

40-44 سنة

1-جورج وديع (الهومنتمن)

2-هاغوب كيشيشيان (بروفيت)

3-زياد مطر (تراي اكس)

45-49 سنة

1-كيفورك التونيان (رايز اند رايز)

2-الياس الحاج عساف (حر)

3-رفيق بسام عيد(سلعاتا)

50-54 سنة

1-مروان نصر الله (فورتيس تيغريس)

2-طوني سليم بستاني (سلعاتا)

3-افيديس كلبكليان (فورتيس تيغريس)

فوق ال55

1- زياد بستاني (الأيليت)

2- 2-نبيل معتوق (حر)

3- سركيس بوغتشليان (رايز اند رايز)