خلال مؤتمر صحافي حاشد الاعلان رسمياً عن بطولة غرب آسيا للشباب والشابات في ألعاب القوى

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أعلن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رسمياً عن بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) التي سينظمها برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بين 3 و6 تموز المقبل على ملعب نادي الجمهور تحت اشراف الاتحاد الدولي والآسيوي وغرب آسيا .وجاء الاعلان الرسمي خلال المؤتمر الصحافي الحاشد الذي عُقد في فندق "لانكستر تمار"(الحدث).تقدّم الحضور الرائد ديمتري صقر ممثلاً مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ،المقدّم ابراهيم شرقاوي ممثلاً مدير عام امن الدولة اللواء انطوان صليبا ،العقيد مخايل موسى ممثلاً قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الياس حنا،عضو الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة وأعضاء الاتحاد،رؤساء وأعضاء أندية، البعثة اللبنانية المشاركة في البطولة ورجال الصحافة والاعلام.

نعمه

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة عريّفة الحفل ناديا نعمة(نائبة رئيس الاتحاد) التي رحبّـت بالحضور وقالت" باسم رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني لألعاب القوى أرحّب بكم فرداً فرداً في المؤتمر الصحافي للاعلان رسمياً عن بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) التي ستقام بين 3 و6 تموز المقبل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمشاركة 10 دولة عربية".

سعادة

الكلمة الثانية لرئيس الاتحاد رولان سعادة الذي قال "أود ان أشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرعايته البطولة بعد رعايته للبطولة الأولى في العام 2019.كما اشكر القيادات العسكرية لوقوفها الى جانب الاتحاد .وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان قرّرنا استضافة البطولة الاقليمية وسننجح في تنظيمها باذن الله كما نجحنا سابقاً .بطولات ألعاب القوى تعود الى لبنان على الرغم من الظروف الاقتصادية وسيحضر العديد من المسؤولين لمواكبة البطولة وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء دحلان الحمد ورئيس اتحاد غرب آسيا السيد سيّار العنزي".

واضاف" ستشارك عشر دول في البطولة وهي سلطنة عمان ، الكويت ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.وستغيب السعودية والبحرين .واود ان اشير الى ان اتحاد غرب آسيا أصرّ على اقامة البطولة في لبنان على الرغم من الظروف التي نمر بها .واود ان اشكر الرعاة وهم مدير عام شركة ابي رميا اخوان السيد ميشال ابي رميا وكيل "اكس اكس ال اينرجي" والسيد مهيب اللقيس(مزارع اللقيس) و"فور أف" التي قدّمت الملابس الرياضية للبعثة ".وختم سعادة قائلاً"واثقون ان ابطالنا سيحققون نتائج مميّزة في البطولة على غرار النتائج المحققة في النسخة الأولى منذ 3 سنوات عندما احتل لبنان المركز الأول في الترتيب العام وبجدارة".وختم قائلا" محطة "أو. تي. في" ستتولى النقل المباشر للبطولة بصورة يومية مع شكري الجزيل لادارة المحطة والى رجال الصحافة والاعلام الذين سيواكبون البطولة ولهم من الاتحاد اللبناني كل التحية والتقدير والشكر".

الحولي

الكلمة الثانية لعضو اتحاد غرب آسيا وعضو اتحاد البحر الأبيض المتوسط وامين عام الاتحاد اللبناني وسيم الحولي الذي قال"حصل لبنان على شرف إستضافة بطولة غرب آسيا الثانية لألعاب القوى للشباب والشابات لأن عام 2022 هو عام بطولات الشباب تحت 20 سنة حيث أقيمت البطولة العربية للشباب والشابات في تونس الشهر الماضي والآن نعلن عن إستضافة لبنان لبطولة غرب آسيا الثانية لألعاب القوى للشباب والشابات وهذه هي الفرصة الأخيرة للاعبي ولاعبات دول غرب آسيا للحصول على الأرقام التأهيلية لبطولة العالم تحت 20 سنة والتي ستقام في كالي كولومبيا من 2 إلى 7 آب 2022.

نعلم جميعا" إنّ إتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى يضمّ 12 دولة وهي: الكويت – المملكة العربية السعودية – قطر – العراق – الإمارات العربية المتحدة - سلطنة عمان – اليمن – البحرين – سوريا – الأردن – فلسطين و لبنان.

المركز الرئيسي لإتحاد دول غرب آسيا هو في دولة الكويت حاليا˝ .

وهنا اتوّجه بالتحيّة لكم جميعا" من رئيس إتحاد دول غرب آسيا ورئيس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى السيد سيار العنزي ومن نائب رئيس إتحاد غرب آسيا ورئيس الإتحاد القطري لألعاب القوى السيد محمد عيسى الفضالة ومن امين عام إتحاد دول غرب آسيا د. مانع العجمي ومن المدير التنفيذي للإتحاد غرب آسيا السيد حسين علي الذين يقدمون الدعم الكامل لنجاح بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات ونحن بدورنا نتوّجه بالشكر لهم .

وذكر الحولي ان طلائع الوفود ستبدأ بالوصول الجمعة 1 تموز. واشار الى أن الإجتماع الفني سيعقد السبت 2 تموز الساعة السادسة مساء˝ في فندق لانكستر تمار.

وذكر أن اللجنة الاعلامية لاتحاد غرب آسيا(التي يرئسها) وبرعاية الإتحاد العربي للصحافة الرياضية ستنظّم ندوة تحت عنوان "أم الألعاب وأدواتها الإعلامية العصرية المؤثرة"، يلقيها الإعلامي والمحاضر الأولمبي وديع عبد النور، الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين 4 تموز في فندق "لانكستر تمار".

وكشف الحولي عن اسماء رؤساء اللجان العاملة في البطولة معلناً ان حفل الافتتاح سيقام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد 3 تموز في ملعب سيدة الجمهور وتوجّه بالشكر للأب شربل باتور رئيس مدرسة سيدة الجمهور ونادي الجمهور "لتعاونه الكامل مع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى لنجاح كافة نشاطات الإتحاد وخصوصا˝ هذه البطولة والى رئيس مجلس ادارة مدينة كميل شمعون الرياضية كميل شمعون السيد رياض الشيخة" .

ساسين

الكلمة الأخيرة لعضو الاتحاد ورئيس البعثة اللبنانية جوزيف ساسين الذي ذكر ان البعثة مؤلفة من رئيس البعثة جوزف ساسين والمدربين والمدربات التالية اسماؤهم وهم أليس كيروز- وديع الحولي – إيلي سعد – رانا عيد – صلاح فران – علي عوض – كابي عيسى الخوري وحسين عواضة و 40 لاعب ولاعبة .اما اعلامية البعثة فهي ماريز نصور وطبيب البعثة الدكتور جهاد حداد.

ويبلغ عدد اللاعبات 21 وعدد اللاعبين 19 .

واعتبر ساسين ان التحضيرات الفنية للاعبين واللاعبات بدأت منذ فترة متوقعاً ان ينافس لبنان على المراكز الأولى في الترتيب العام خاصة ان هنالك العديد من الخامات الواعدة وينتظرها المستقبل الكبير.ووجّه الشكر الى المدربين والمدربات الذين يشرفون على التحضيرات وداعياً عشاق ألعاب القوى الى مواكبة البطولة في ايامها الأربعة وتشجيع لاعبي ولاعبات وطن الأرز.