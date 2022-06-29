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سيرينا خارج أسوار ويمبلدون من أول مباراة في البطولة

29
JUNE
2022
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ودعت الأميركية سيرينا وليامس بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من الدور الأول بخسارتها مباراتها الأولى، وكانت أمام الفرنسية أرموني تان 5-7 و6-1 و6-7 (7-10).
 
وبعد عام من انسحاب اللاعبة الأميركية للإصابة، حين كان يخشى كثيرون أنها مباراتها الأخيرة في ويمبلدون، كانت عودتها مرتقبة اليوم لكن تان المصنفة 115 عالميا أطاحت بأحلام الأسطورة في مباراة متوترة وتفوقت 7-5 و1-6 و7-6.
 
ومع إغلاق سقف الملعب واقتراب موعد حظر التجول في ويمبلدون (الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي) أهدرت تان نقطة حسم اللقاء حين كانت وليامز على الإرسال والنتيجة 5-6 في المجموعة الفاصلة المثيرة.
 
وبدت وليامز المرهقة قريبة من الفوز مع تقدمها 4-صفر في الشوط الفاصل.
 
لكن تان، التي لم تلعب في المجموعة الرئيسية في ويمبلدون من قبل، لم تستسلم وتقدمت 9-7 قبل أن تنتزع الفوز حين سددت وليامز ضربة أمامية في الشبكة.
 
وحظيت سيرينا التي خاضت مباراتها الأخيرة في منافسات الفردي العام الماضي وفي ويمبلدون بالذات عندما خرجت من نصف النهائي، ببطاقة دعوة للمشاركة في البطولة المتوجة بلقبها سبع مرات.
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