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رسميا.. وست هام يضم أريولا من باريس سان جيرمان بصورة دائمة

28
JUNE
2022
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أعلن نادي وست هام، اليوم الاثنين، تعاقده بصورة دائمة مع الحارس الفرنسي ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان، بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع النادي الإنجليزي.
 
ووقع أريولا على عقد لمدة خمس سنوات مع وست هام بعد صفقة بلغت قيمتها وفق التقارير 7.75 ملايين جنيه إسترليني، على أن ينافس مع البولندي لوكاش فابيانسكي على مركز الحارس رقم واحد في الفريق اللندني.
 
وقال ابن الـ29 عاما "أنا سعيد بهذا التوقيع وسعيد بالبقاء هنا بشكل دائم وأتوق للبدء بالتمارين والقيام بواجبي".
 
وتابع "الأمر الأهم أنني شعرت بحب الجماهير الموسم الماضي، وهو مهم جدا بالنسبة لي أن أشعر أنني محبوب".
 
ومن جانبه، أعرب المدرب الاسكتلندي لنادي وست هام، ديفيد مويز عن سعادته بضم أريولا بقوله "ألفونس ساهم بشكل كبير مع الفريق خلال فترة الإعارة الموسم الماضي. أظهر بأدائه لماذا هو حارس من الطراز العالي".
 
وخاض أريولا المتوج مع منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم 2018، مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع وست هام الموسم الماضي، في حين كان فابيانسكي الحارس الأول للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
روسيا اليوم
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