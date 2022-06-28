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التصفيات الآسيوية لكأس العالم بكرة السلة: هدف لبنان الفوز على الأردن والسعودية الجمعة والاثنين

28
JUNE
2022
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تتواصل استعدادات منتخب لبنان للرجال بكرة السلة للمباراتين الهامتين ضد الأردن وضد السعودية ضمن اطار"النافذة الثالثة" من تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 آب و10 ايلول من العام المقبل في اليابان والفيليبين واندونيسيا في استضافة مشتركة لثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة.
 
ويواصل منتخب لبنان تدريباته المكثفة وبمواكبة ميدانية من  الاتحاد اللبناني للعبة على ملعب "مجمّع نهاد نوفل" في ذوق مكايل الذي سيحتضن المواجهتين (الساعة التاسعة من مساء الجمعة 1 تموز ضد الأردن والساعة التاسعة من مساء الاثنين 4 تموز ضد السعودية).
 
وفي هذا الاطار، تتواصل عملية بيع بطاقات الدخول الى الملعب لحضور المباراتين عبر الحضور الى محلات "فرجن" في مجمّع "أ .ب. ث" في الاشرفية ، فردان وضبية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء.
 
المواجهة الثالثة
 
واللقاء بين لبنان والأردن سيكون الثالث بينهما في العام الجاري اذ التقى المنتخبان في شباط الفائت في  بطولة العرب التي جرت في دبي(الامارات العربية المتحدة)  وفاز لبنان(64-52) في طريقه التي تكلّلت بالنجاح باحراز اللقب العربي لأول مرة في تاريخه.وبعد ايام تواجه المنتخبان في العاصمة الأردنية عمّان في "النافذة الثانية" من تصفيات كأس العالم ففاز الأردن(74-63)  عبر منتخب مختلف تماماً عن الذي شارك في البطولة العربية وهي الخسارة الوحيدة  للبنان(المصنف 54 عالمياً و9 قاريا) في التصفيات .ويتقاسم الأردن(المصنف 39 عالمياً و8 قارياً) ولبنان صدارة المجموعة الثالثة ب7 نقاط مع أفضلية للأردن بفارق النقاط   بينما تحتل السعودية (المصنفة 80 عالمياً و13 قارياً)  المركز الثالث (6 نقاط) واندونيسيا المركز الرابع(4 نقاط).
 
نظام التأهل
 
وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربع الى الدور الثاني مما يعني ضمان لبنان والأردن والسعودية التأهل الى الدور الحاسم اذ ستضمهم مجموعة مع كل من نيوزيلندا والفيليبين(المتأهلة أصلاً لأنها احدى الدول التي ستستضيف كأس العالم مع اليابان المتأهلة ايضاً حكماً لاستضافتها البطولة .اما اندونيسيا المستضيفة الثالثة لبطولة العالم فتأهلها مباشرة مرتبط ببلوغها الدور ربع النهائي من كأس آسيا )  والهند.كما ستضم مجموعة ثانية ستة منتخبات .
 
وسيواجه لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبين والهند(ذهاباً واياباً)  في "النافذة الرابعة" (آب 2022) و"النافذة الخامسة"(تشرين الثاني 2022) و"النافذة السادسة" والأخيرة (شباط 2023) لتتحدّد على أثرها المنتخبات التي ستتأهل عن القارتين الآسيوية والأوقيانية  الى نهائيات كأس العالم  مع العلم ان المنتخبات المتأهلة الى الدور الثاني ستنقل نقاطها التي حصدتها في الدور الأول وهو أمر هام من الواجب اخذه بالاعتبار.
 
الهدف:الانفراد بالصدارة
اذاً، لبنان في مواجهة ثأرية ضد الأردن مساء الجمعة ولتجديد الفوز على السعودية مساء الاثنين المقبل (لبنان فاز على السعودية في النافذة الثانية في جدّة ) مما سيمهّد الطريق أمامه لتزعّم المجموعة الثالثة والانفراد بالصدارة في ختام مباريات الدور الأول وحمل نقاطه الى الدور الثاني كما ذكرنا للبدء بالتحضير لكأس آسيا التي ستقام في أندونيسيا بين 12 و24 تموز المقبل وللنافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم التي ستقام في آب المقبل مع الهدف الأول الذي وضعه الاتحاد اللبناني للعبة  وهو المشاركة في بطولة العالم للمرة الرابعة بعد أعوام 2002 في الولايات المتحدة و2006 في اليابان و2010 في تركيا مع العلم الى أن اي لاعب من المنتخب اللبناني الحالي لم يسبق له ان شارك في نهائيات كأس العالم من قبل .وسيبذل لاعبو  وطن الأرز ما بوسعهم للتأهل الى "مونديال" كرة السلة خاصة ان التشكيلة الحالية للمنتخب تضم عناصر عديدة تملك الخبرة الكافية  الى جانب عناصر واعدة .
 
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