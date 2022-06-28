living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجزائر تكرم أسطورتها "القيصر" بإطلاق اسمه على استاد وهران

28
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعدما تربع على عرش المستطيل الأخضر مسجلا اسمه بأحرف من ذهب، كرمت الجزائر أحد أساطير الكرة لديها، النجم الراحل ميلود هدفي، عبر إطلاق اسمه على الملعب الأولمبي لوهران الذي يحتضن النسخة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
 
ويحتضن الملعب الأولمبي الجديد الذي يحمل اسم المدافع التاريخي، ابن مدينة وهران، ميلود هدفي، منافسات النسخة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي افتتحت مساء السبت.
 
واستقبل الشارع الرياضي بالجزائر بترحيب كبير إطلاق اسم ميلود هدفي، المدافع المتألق خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، على " الاستاد التحفة" ملعب وهران الأولمبي الذي يفتح ذراعيه لاحتضان منافسات الألعاب المتوسطية.
 
كما أثنت عائلته وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية على مبادرة السلطات بإطلاق اسم اللاعب الراحل ميلود هدفي صاحب المسيرة الكروية المضيئة على الصرح الرياضي الجديد، واعتبرت الخطوة عربون تقدير لهذه الأسطورة الكروية الجزائرية بعد 28 عاما عن رحيلها.
 
وفي السياق ذاته، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور اللاعب وفيديوهات تروي تاريخه الكروي الممتد على عدة محطات وأندية جزائرية كبيرة على غرار جمعية وهران، مولودية وهران، ووداد تلمسان لينتهي به المطاف مع نادي هلال سيق عام 1979.
 
وعلاوة على اسمه المسجل بأحرف من ذهب في سجل الكرة المحلية، كان يحظى نجم الجزائر بسمعة دولية، وقد أطلق عليه الجوهرة البرازيلية، بيليه لقب "بيكنباور إفريقيا" لتشابه أسلوب لعبه مع "القيصر" الألماني "فرانتس بكنباور"، وابتداء من هذه الفترة أصبح معروفا بـ"القيصر الإفريقي".
 
وفي هذا السياق، يؤكد اللاعب الدولي الجزائري الأسبق، إبراهيم عرفات مزوار، أن الراحل ميلود هدفي "أسطورة جزائرية وإفريقية نفتخر بها وأحد الذين صنعوا تاريخ كرة القدم الجزائرية".
 
وفي حديث جمعه مع موقع سكاي نيوز عربية، أبرز النجم السابق لشباب بلوزداد، مزوار أن "الراحل ميلود هدفي كان يصنف من أحسن اللاعبين في القارة الإفريقية في عصره، حتى تم تلقيبه بالقيصر الإفريقي وهذا دليل على المكانة التي كان يتربع عليها في عالم الكرة المستديرة".
 
واعتبر عرفات مزوار أن "هدفي دخل تاريخ الكرة الجزائرية من أوسع أبوابه وإطلاق اسمه على الملعب الأولمبي الجديد لوهران أمر أسعدنا كثيرا كأسرة رياضية جزائرية".
 
ويتربع المركب الأولمبي الجديد لوهران المشيد وفق المعايير الدولية فوق مساحة 105 هكتار، وقد أضفى الصرح المعماري الفخم مسحة فنية على عاصمة الغرب الجزائري، فيما قدم هذا الملعب صورا رائعة في أول موعد له مع حفل افتتاح "العرس المتوسطي" عبر احتضانه جملة من العروض الفنية الموسيقية والاستعراضية أبهرت الجمهور الحاضر وضيوف الجزائر.
 
وعلاوة على ضمه لملعب كرة القدم، المتسع لـ40143 مقعدا، تم بناء عدد من المرافق الرياضية الحديثة على مستواه، على غرار ملعب لألعاب القوى بسعة 4200 مقعد وقاعة رياضية بسعة 6000 مقعد قابلة للتوسيع إلى 7000، فضلا عن مركز مائي بثلاثة أحواض من نوع ''إينوكس'' في تجربة أولى على المستوى الإفريقي من بينهم اثنان أولمبيان وثالث شبه أولمبي.
 
ومن المنتظر أن يستضيف هذا الملعب الجديد مباريات وطنية ودولية، وسبق أن كشف المدير الفني لـ"الخضر"، جمال بلماضي، خلال حضوره حفل افتتاح "العرس المتوسطي" بأنه يتمنى استقبال منتخب النيجر في الجولة المقبلة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 على ملعب وهران.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout