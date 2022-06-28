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حلبة فرانشاكورتا للكارتينغ- إيطاليا: أداء قوي للسائق الإماراتي الناشئ كيانو الأزهري

28
JUNE
2022
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وصل سائق سباقات الكارتينغ الإماراتي اليافع كيانو الأزهري إلى النهائي بعد تحقيقه نتائج مثيرة للإعجاب في المراحل التأهيلية، وحصل على المركز الـ 27 من أصل 36 سائقًا وصلوا للسباق في فئة "أو كاي لليافعين"، وأُقيم السباق على حلبة فرانشاكورتا الايطالية.
ولقد شارك الناشئ كيانو في الجولة النهائية من سلسلة أبطال المستقبل الأوروبية 2022 ضمن صفوف "فريق توني كارت للسباقات"، إلى جوار زملائه السائقين الصيني رويتشي لوي، والإيطاليان لويجي كولوتشيو وجايمس إيجوزي، والفنلنديان توكّا تابونين ويوهو فالتونين، والبريطاني جوزيف تيرني، والبولندي ياكوب راسيكي، والنمساوي أوسكار فورتز.
 
قدم كيانو تأديةً ممتازةً في السباق الذي شهد مشاركة عددٍ من أسرع سائقي السباقات اليافعين، يمثلون أمل ومستقبل رياضة السيارات، ممن يطمحون لمسيرةٍ أكثر تألقًا وصولًا للفورمولا واحد، حيث تقدم أربعة مراكز في السباق النهائي، ليختتم جولة أخرى ناجحة في موسمه الأول في فئة "أو كاي لليافعين".
وفاز السائق اللاتفي توماس ستولسِرمانيس بالسباق، وأنهى السائقان الإيطالي ماكسيم أورلوف والجامايكي أليكس باول السباق في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأحرز تيرني لقب الموسم، تبعه زميله كولوتشيو.
وقال كيانو: "يا لها من عطلة نهاية أسبوع رائعة، كانت تحضيرًا للبطولة الأوروبية من الاتحاد الدولي للسيارات، التي تُقام من السابع إلى العاشر من تموز المقبل احتجتُ بادئ الأمر إلى بعض حصص التدريبات لاستعادة وتيرتي لأنني لم أجلس في سيارة كارتينغ لأكثر من شهر بسبب الامتحانات المدرسية في دبي. لذلك، تأهلت في المركز الـ 48 المتأخر، ومن ثم استمتعت حقًا بالسباقات في صفوف فريق توني كارت للسباقات الرسمي، وتقدمت للمركز الـ 27، أتطلع بحق للتسابق هنا في غضون أسبوعين".
 
ودخل كيانو الحصة التدريبية للسباقات التأهيلية التنافسية بروحٍ واثقة وأنهى السباقات التأهيلية في المركز السادس من أصل 19 مشاركًا، حيث انتزع زميله كولوتشيو الفوز فيها. واجه كيانو مشكلات تقنية وتعرض لعقوبةٍ زمنية مقدارها خمس ثوانٍ، ما أضر بطلعته الثانية في السباقات التأهيلية، التي ذهب الفوز فيها إلى زميله تيرني.
عاد الأزهري إلى المضمار صباح السبت في حصة تجارب حرة، ثم احتل المركز الثامن في السباق التأهيلي الثالث، وذهب الفوزُ مرةً أخرى إلى زميلٍ آخر في فريق توني للكارتينغ، هو توكّا تابونين.
أنهى كيانو السباق التأهيلي الرابع في المركز الـ 11، الذي أُقيم يوم السبت، وأنهى السباق التأهيلي الخامس في المركز السابع من أصل 19 مشاركًا، وحل الأزهري متقدماً على اثنين من زملائه في السباقات التأهيلية. ومن ثم جُمعَت نتائج السائقين في السباقات التأهيلية واحتُسبت المراكز وفق نظام النقاط التراكمية المسجلة، احتل كيانو المركز الـ 27 من بين 59 سائقًا، برصيد 49 نُقطة، في حين كانت المراكز الأولى من نصيب تيرني وفريدي سلايتر، وتابونن، وكولوتشيو.
 
وشهد صباح الأحد مشاركة جميع المتسابقين في حصة تهيئة للسباق التأهيلي الختامي "سوبر هيت"، سجل أليكس باول أسرع الأوقات، وأنهى كيانو السباقي في المركز الـ 19 من أصل 30 سائقًا شاركوا فيه.
وحقق ستولسِرمانيس الفوز في السباق التأهيلي الختامي الأول، وكان تيرني وتابونن قريبان من منصات التتويج، أنهى كيانو هذا السباق في المركز الـ 21، وحقق كين ناكامورا - بيرتا الفوز في السباق التأهيلي الختامي الثاني.
وبجمع نتائج السائقين في السباقين التأهليين الختاميين الأول والثاني، ذهبَ الفوز إلى تيرني، تبعه سلايتر وتابونين، واحتل كيانو المركز الـ 31 من أصل 59 سائقًا، وكان هذا كافيًا له ليتأهل ضمن المجموعة النهائية للسباق الختامي، التي تضمنت 36 سائقًا.
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