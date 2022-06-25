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تلقى منتخب لبنان للاناث (تحت ال16 سنة) بكرة السلة خسارته الأولى في بطولة آسيا (المستوى"ب") التي تقام في قاعة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمّان امام نظيره الأيراني وبصعوبة وبفارق نقطة واحدة وبنتيجة(50-51)).وجاءت نتيجة الأرباع لمصلحة ايران:(17-12)(29-25)(43-34) و(51-50).وكان منتخب الأرز متقدماً (50-45) قبل ثلاث دقائق و20 ثانية على انتهاء المباراة لكن المنتخب الايراني نجح في اضافة 6 نقاط في الوقت القاتل من اللقاء من دون ان تنجح اللبنانيات في تسجيل اي نقطة..

وجاءت خسارة منتخب الأرز امام المنتخب الايراني بعد فوزه في اليوم الاول على كازاخستان(59-47).

وكانت افضل مسجلة في المنتخب اللبناني نور اللبّان(13 نقطة)

وسيخوض لبنان مباراته مباراته الثالثة في الدور الأول ضد الأردن عند الساعة السادسة من مساء الاحد .

تشارك في بطولة المستوى"ب" ثماني دول قُسّمت الى مجموعتين كالآتي:

-المجموعة الأولى:اندونيسيا،سوريا،ساموا والفيليبين.

-المجموعة الثانية:كازاخستان،لبنان،الأردن وايران.

وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في البطولة الى المستوى "أ" مع العلم ان بطولة المستوى"ب" تتزامن مع اقامة بطولة آسيا للمستوى"أ" التي تضم 8 دول وفي الأردن ايضاً .