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لبنان يستضيف البطولة العربية لفئة 15 لاعبا للأندية الابطال في "الركبي يونيون"

24
JUNE
2022
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اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للركبي استضافة لبنان للنسخة الأولى من البطولة العربية لفئة 15 لاعبا للأندية الابطال في الركبي يونيون.

وتقام البطولة خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول المقبل بمشاركة 4 اندية من لبنان وتونس والامارات ومصر.

وتعد هذا الاستضافة بمثابة انجاز للاتحاد اللبناني للركبي يونيون ورئيسه سمير دبوق، الذي استطاع العمل في الفترة الماضية على رفع مستوى اللعبة في لبنان بالاضافة الى دعمها وتطويرها, الامر الذي ادى لاختيار لبنان لاسضافة النسخة الاولى من البطولة العربية للأندية الأبطال، وهذا يعكس ثقة الاتحاد العربي بنظيره اللبناني.

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