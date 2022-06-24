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بطولة إنجلترا.. نيوكاسل يضم الحارس الدولي بوب من بيرنلي

24
JUNE
2022
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حسم نيوكاسل الإنجليزي، الخميس، تعاقده مع الحارس الدولي نيك بوب، من منافسه المحلي بيرنلي، في صفقة قُدِرَت بقرابة 10 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار).
 
ووافق ابن الثلاثين عاماً على توقيع عقد يمتد لأربعة أعوام مع فريق المدرب إدي هاو بعد تجاوزه الفحص الطبي الروتيني.
 
وفرض بوب نفسه أحد أفضل حراس الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 141 مشاركة مع بيرنلي، لكن سقوط الأخير الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" دفعه إلى البحث عن بديل و"الآن، مع وصولي إلى هنا، أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ"، وفق ما أفاد.
 
وسيواجه بوب الذي خاض حتى الآن ثماني مباريات دولية، منافسة حامية بين الخشبات الثلاث لنيوكاسل مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا الذي لعب دوراً هاماً الموسم الماضي في وصول الفريق الى المركز الحادي عشر بعدما كان مهدداً بالهبوط.
 
وببقائه في الدوري الممتاز، عزز بوب حظوظه بأن يكون ضمن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.
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