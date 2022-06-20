بعد 15 سنة.. زيدان يعلّق على "نطحته" التاريخية

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علّق النجم الفرنسي زين الدين زيدان على الحادثة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، عندما ضرب برأسه اللاعب الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

وحصل زيدان بعد "نطحته" الشهيرة على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من الوقت الإضافي، قبل أن تفوز إيطاليا بالمباراة بركلات الترجيح.

وفي تصريح لموقع "فوتبول إيطاليا"، قال زيدان عن الحادثة: "لم أكن فخورا بما فعلته في يوم من الأيام، لكن الأمر يعد جزء من ماضيّ".

وعن الهدف الذي أحرزه في تلك المباراة بمرمى جانلويجي بوفون، قال زيدان: "كان أمامي ثانية أو ثانيتين للتفكير في كيفية القيام بذلك. كان أمامي حارس مرمى يعرفني جيدا، ورغم ذلك فعلتها".

وكانت إذاعة "راديو مونتي كارلو" قد أكدت أن زيدان، اتخذ قراره بشأن تدريب باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت الإذاعة في تقرير الأحد، إن زيدان يطمح في تدريب منتخب فرنسا، بعد تنحي المدرب الحالي ديدييه ديشامب من منصبه.

وأكدت الإذاعة أن زيدان لا يخطط لتدريب سان جرمان الصيف الحالي، ولكنه "لم يغلق" الباب أمام تدريب بطل فرنسا في وقت ما مستقبلا.