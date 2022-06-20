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مدرب مصري ينتفض بالدوري العراقي بعد "الإحباط" في الزمالك

20
JUNE
2022
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أعاد المدرب المصري مؤمن سليمان نادي الشرطة إلى قمة هرم كرة القدم العراقية، بعد تجربة مثالية وأرقام قياسية في الملاعب العراقية.
 
ونجح سليمان بقيادة الشرطة للقب الدوري العراقي هذا الموسم، قبل 7 جولات كاملة من النهاية، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري.
 
وأعاد سليمان في موسمه الأول، درع الدوري لخزائن الشرطة، بعد غياب موسمين، وبفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه القوة الجوية.
 
التجربة في مصر
 
وتعود للأذهان تجربة سليمان مع الزمالك المصري، في 2016، عندما قاد الفريق للقب كأس مصر، وتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
 
ولكن في نهائي البطولة الإفريقية الأغلى، تعرض للهزيمة على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومدربه وقتها، بيتسو موسيماني، بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر بنتيجة 1-0 في الإياب دون فائدة.
 
ومنذ وقتها، يعاني سليمان من "غضب" جماهير الزمالك، بسبب تفريطه باللقب الأغلى في 2016.
 
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وفي مقابلة مع قناة الحياة المصرية قبل أشهر، قال سليمان: "جمهور الزمالك يدخل على صفحة نادي الشرطة، يرد على التعليقات التي تشيد بي ويقول إنني سبب خسارة الزمالك البطولة عام 2016، هذا عيب وظلم واضح وإجحاف غير طبيعي، بداخلي كبت كبير بسبب هذا الأمر".
 
تألق في ملاعب العراق
 
وبالرغم من نهاية مغامرته في مصر "بالإحباط"، إلا أن مغامرته في الكرة العراقية ناجحة بكل المقاييس، فقد اكتسح منافسات الدوري بفريقه الشرطة في موسمه الأول.
 
هذا الأمر دفع إدارة الشرط لتجديد التعاقد مع سليمان وفريقه التدريبي، لقيادة الفريق الموسم المقبل.
 
يذكر أن سليمان سبق أن درب مصر المقاصة وسموحة ومنتخب مصر للناشئين، لكن مغامراته لم تستمر أكثر من عام واحد مع كل تجربة.
 
ولاقت تجربة سليمان إشادة غير مسبوقة بين الجماهير العراقية، حيث كتب أحد الناشطين على فيسبوك: "أجمل كرة قدم قدمت في دورينا على مدى الأعوام الـ 20 الأخيرة هي التي قدمها مؤمن سليمان ورفاقه هذا الموسم".
 
وكتب آخر: " مؤمن سليمان مدرب نادي الشرطة من الممكن مفاتحته لتدريب منتخبنا الوطني كونه اطلع على مستويات دورينا والمحترفين خارجه".
 
وأشاد آخر: " مؤمن سليمان (البرنس) أفضل من درب وقاد الكادر الفني للقيثارة (الشرطة) اخر سنوات والجميع متفق على هذا المبدأ".
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