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لقب آسيا للشباب يسلط الضوء على هيمنة السعودية على القارة

20
JUNE
2022
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حقق المنتخب السعودي إنجازا كبيرا، بتحقيقه لقب كأس آسيا للشباب للمرة الأولى بتاريخه، بعد انتصار مقنع على صاحب الأرض والجمهور، أوزبكستان، الأحد.
 
وبهدفين نظيفين، رفع "الأخضر" السعودي لقب كأس آسيا للشباب، وسطر اسمه بالتاريخ، بتحقيقه اللقب الآسيوي دون أن تستقبل شباكه هدفا واحدا.
 
وفي العاصمة الأوزبكية طشقند وأمام أكثر من 30 ألف مشجع أوزبكي، حسمت السعودية اللقاء بهدفين، الأول لأحمد الغامدي في الدقيقة 48، والثاني لفراس البريكان في الدقيقة 74.
 
هيمنة سعودية على القارة
 
وعزز انتصار "الأخضر" الهيمنة السعودية الآسيوية في الآونة الأخيرة، فلقب آسيا للشباب جاء بعد عدد من الإنجازات الآسيوية الكبيرة.
 
فالمنتخب الأول تأهل لمونديال 2022 بعد تصدره مجموعته بجدارة، والتي ضمت اليابان وأستراليا وعمان وفيتنام والصين.
 
أما منتخب تحت 20 عاما، فحقق آخر نسخة من بطولة آسيا في 2018، وجاء الآن إنجاز منتخب تحت 23 عاما في أوزبكستان.
 
وحتى على صعيد الأندية، فالهلال السعودي "تزعم" القارة، وحقق لقبين لدوري أبطال آسيا في آخر 3 مواسم.
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