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الجمعية العمومية لاتحاد الرماية والصيد صادقت بالاجماع على البيانين الاداري والمالي

20
JUNE
2022
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صادقت  الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للرماية والصيد على البيانين الاداري والمالي بالاجماع خلال  الجلسة السنوية العادية التي عُقدت في المقر المؤقت للاتحاد الكائن في "مستشفى العين والاذن"(النقاش).وحضر رئيس الاتحاد بيار جلخ(رئيس اللجنة الأولمبية) وعدد من اعضاء الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل ممثلاً اللجنة ومندوبو 9 اندية(7 يستوفون الشروط القانونية للتصويت في الجلسة)  من اصل 12 يحق لها التصويت .بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من جلخ اعتبر فيها ان النصاب مؤمّن (النصف زائد واحد) ثم  عرض نشاط الاتحاد المكثف والنتائج المميزة المحققة على الصعيد الخارجي مضيفاً ان الرماة والراميات "يبيّضون" وجه الرياضة اللبنانية في المحافل الخارجية.وتحدث عن انجاز الاتحاد لروزنامة العام الفائت مضيفاً أن روزنامة العام الجاري تنطلق في تموز المقبل.
 
ثم عرض امين السر بالوكالة ساسين روحانا البيان الاداري المفصّل وجرى التصديق عليه بالاجماع بعد مناقشته.كما تلت امينة الصندوق جيرمان وازن البيان المالي المفنّد بالارقام وتمّ التصديق عليه بالاجماع ايضاً بعد مناقشته.
 
كما جرى التصديق على الموازنة  المرتقبة  وعلى روزنامة نشاطات العام الجاري.
 
وسبق الجمعية العمومية سحب قرعة المسابقات الاتحادية ومكان اقامتها في الأندية.
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