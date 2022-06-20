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الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ينظّم بطولة غرب آسيا للشباب والشابات

20
JUNE
2022
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برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ينظّم الإتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات(تحت ال20 سنة)  بين 3 و6  تموز المقبل على ملعب نادي الجمهور الرياضي بمشاركة 11 دولة وهي المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، الكويت ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان  في إستحقاق رياضي هام يستضيفه وطن الأرز بعد استضافته لبطولة غرب آسيا بنجاح في ايلول 2019 بحيث احتّل لبنان المركز الأول في الترتيب العام النهائي للدول.
وسيتم  إعتماد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في  بيروت للتمارين طيلة فترة الإقامة.
 
وستبدأ طلائع  الوفود بالوصول في  1 تموز المقبل على أن تغادر في  7 من الشهر عينه.
 
وفي هذا الاطار، شكّل الاتحاد اللبناني للعبة كافة اللجان العاملة التي بدأت مهامها لانجاح الحدث الرياضي الكبير.
 
وسيقام  الحفل الرسمي لافتتاح البطولة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد 3 تموز المقبل  على ملعب نادي الجمهور الرياضي بحضور فاعليات رسمية وديبلوماسية وعسكرية ورياضية وعائلة العاب القوى اللبنانية ورجال الصحافة والاعلام مع العلم ان العديد من المسؤولين  الرياضيين في الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي وغرب آسيا سيواكبون البطولة على الأرض بدعوة من الاتحاد اللبناني .
 
وسيعقد الاتحاد اللبناني مؤتمراً صحافياً سيُعلن عن موعده ومكانه لاحقاً  لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة الاقليمية. 
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