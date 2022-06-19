مليون ريال لكل لاعب سعودي بعد لقب "آسيا الأولمبية"

A + A -

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاماً) والمدرب الوطني سعد الشهري بعد تحقيقهم لقب كأس آسيا تحت سن 23.

وكسب المنتخب السعودي مباراته أمام منتخب أوزبكستان في نهائي البطولة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقدم الفيصل التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2022، مضيفاً: أبارك لأخي ياسر المسحل ولأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبروك لوطننا الغالي ولأبطالنا والجهازين الفني والإداري ‏كلنا فخر بما حققتم.