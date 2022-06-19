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كأس آسيا لتحت ال16 سنة: لبنان رابعاً بعد خسارته امام نيوزيلندا

19
JUNE
2022
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حلّ منتخب لبنان للذكور(تحت ال16 سنة) بكرة السلة في المركز الرابع ببطولة آسيا المؤهلة الى بطولة العالم بعدما خسر امام منتخب نيوزيلندا(62-89) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت مساء الأحد في قاعة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وسبق للبنان ان تأهل الى نهائيات بطولة العالم لتحت ال17 سنة التي ستقام في ملقة (اسبانيا) بين 2 و9 تموز المقبل اذ أن المنتخبات التي تتأهل الى الدور نصف النهائي في البطولة القارية تضمن المشاركة في بطولة العالم.
عموماً سيطر المنتخب النيوزيلندي على اجواء اللقاء .فالربع الأول انتهى (28-10) والربع الثاني(51-23) لمصلحة نيوزيلندا مع تقليص لبنان الفارق في الربع الثالث الى(47-68) مع تسجيله 24 نقطة في مقابل 17 نقطة للمنتخب النيوزيلندي ولنتهي المباراة لمصلحة نيوزيلندا(89-62).
وكان افضل مسجل في المنتخب اللبناني جان بول الشامي ونيقولاي شويري(لكل منهما 12 نقطة) يليهما ريان هاشم (11 نقطة).
الاثنين الوصول
على صعيد آخر، تصل عند الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين 20 حزيران بعثة منتخب لبنان برئاسة عضو الاتحاد المحاسب هشام جرادي قادمة من الدوحة. وسيفتح الاتحاد اللبناني لكرة السلة صالون الشرف التابع لمطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال البعثة .
وفي هذا الاطار ،دعا اتحاد كرة السلة رجال الصحافة والاعلام والمصورين الراغبين بتغطية وصول البعثة التواجد في صالون الشرف قبل الساعة السادسة مساء الاثنين لاجراءات تنظيمية .

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