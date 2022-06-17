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أيهما الأفضل؟ تصريح "مثير" من فان باستن عن ميسي ورونالدو

17
JUNE
2022
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صدم أسطورة الكرة الهولندية ماركو فان باستن عشان كرة القدم، الذين يعتقدون أن كريستيانو رونالدو أفضل من ليونيل ميسي، حيث يرى أن الأمور عكس ذلك.
 
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية واسعة الانتشار عن فان باستن قوله: "كريستيانو لاعب رائع، لكن من يقولون إنه أفضل من ميسي لا يعرفون شيئا عن كرة القدم، أو يقولون ذلك بسوء نية".
 
ويرى فان باستن أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي الذي قاد هولندا للقب كأس أوروبا عام 1988، أن "ميسي فريد من نوعه. من المستحيل تقليده ومن المستحيل تكراره. يظهر لاعب مثله كل 50 أو 100 عام. عندما كان طفلا سقط في وعاء العبقرية الكروية".
 
لكن من جهة أخرى، فإن مهاجم ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي السابق الفائز بـ3 كرات ذهبية، الذي أجبرته الإصابة على الاعتزال مبكرا، يعتقد أن ميسي الفائز بـ7 كرات ذهبية ليس ضمن أفضل 3 لاعبين في التاريخ.
 
وفي تصنيفه لأفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، قال فان باستن: "هناك بيليه ودييغو مارادونا ويوهان كرويف. هؤلاء الثلاثة هم أعظم من مرّ على كرة القدم".
 
وتابع: "تطلعت لأكون مثل كرويف في صباي وكان صديقي وأفتقده كثيرا. بيليه ومارادونا قمة في الإبهار. ميسي أيضا نجم كبير، لكن شخصية مارادونا في الفريق تترك أثرا أكبر. ميسي ليس من اللاعبين الذين يضعون أنفسهم في مقدمة الجيش قبل المعركة. ميسي رابع في الترتيب يليه عمالقة مثل البرازيلي رونالدو، والفرنسيان ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان".
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