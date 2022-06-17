living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. لجنة للتحقيق في "تقارير المخالفات" باتحاد الكرة

17
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف مسؤول مصري، الخميس، عن تشكيل لجنة للتحقيق فيما تحدثت عنه تقارير إعلامية وشخصيات رياضية، بشأن "مخالفات مالية وإدارية" شابت طريقة إدارة اتحاد كرة القدم لملف مدربي "منتخب الفراعنة".
 
وتحدث المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية"، عقب إقالة المدير الفني لمنتخب مصر إيهاب جلال، الذي قاد "الفراعنة" في 3 مباريات فقط، وسط حديث عن "سوء إدارة" داخل الاتحاد.
 
وكشف المصدر أن قرار إقالة جلال جاء بعد اجتماع ودي جمع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مع وزير الرياضة أشرف صبحي، واستمر 4 ساعات.
 
وقال: "نوقشت خلال الاجتماع المشاكل التي واجهت المنتخب الفترة الماضية، وأثرت على أدائه لدرجة أغضبت الجماهير المصرية".
وشدد المصدر على أن "الوزير حرص خلال الاجتماع على عدم التدخل في قرار الاتحاد، والوقوف فقط على العقبات التي تسببت في التخبط الذي ظهر على أداء المنتخب خلال الفترة الماضية، لمعرفة ما يمكن أن تقدمه الحكومة من دعم لتذليلها".
 
وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لجلال، رغم أنه لم يتولى المسئولية إلا في 3 لقاءات.
 
وكانت مباراتان من التي أدارها جلال ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023، الأولى أمام غينيا وفازت فيها مصر بصعوبة على أرضها بهدف نظيف، والثانية أمام إثيوبيا التي فاز منتخبها بهدفين نظيفين.
 
أما المباراة الثالثة الأخيرة فكانت ودية أمام كوريا الجنوبية، التي هزمت ضيفتها مصر بنتيجة 4-1.
 
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إنه "تقرر إنهاء العلاقة مع المدرب إيهاب جلال وتوجيه الشكر له".
 
وجاء قرار الاستغناء عن خدمات جلال بعد تصريحات متخبطة لرئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علام، أعلن فيها إقالة جلال قبل مباراة كوريا الجنوبية والبحث عن مدرب أجنبي عبر تصريحات تلفزيونية.
 
وبعد ذلك، أصدر علام بيانا نفى فيه قرار الإقالة، مشيرا إلى أن "البحث عن مدرب أجنبي يأتي فقط تحسبا للتطورات"، مما أثار انتقادات لتصريحاته المتناقضة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout