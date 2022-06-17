مصر.. لجنة للتحقيق في "تقارير المخالفات" باتحاد الكرة

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كشف مسؤول مصري، الخميس، عن تشكيل لجنة للتحقيق فيما تحدثت عنه تقارير إعلامية وشخصيات رياضية، بشأن "مخالفات مالية وإدارية" شابت طريقة إدارة اتحاد كرة القدم لملف مدربي "منتخب الفراعنة".

وتحدث المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية"، عقب إقالة المدير الفني لمنتخب مصر إيهاب جلال، الذي قاد "الفراعنة" في 3 مباريات فقط، وسط حديث عن "سوء إدارة" داخل الاتحاد.

وكشف المصدر أن قرار إقالة جلال جاء بعد اجتماع ودي جمع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مع وزير الرياضة أشرف صبحي، واستمر 4 ساعات.

وقال: "نوقشت خلال الاجتماع المشاكل التي واجهت المنتخب الفترة الماضية، وأثرت على أدائه لدرجة أغضبت الجماهير المصرية".

وشدد المصدر على أن "الوزير حرص خلال الاجتماع على عدم التدخل في قرار الاتحاد، والوقوف فقط على العقبات التي تسببت في التخبط الذي ظهر على أداء المنتخب خلال الفترة الماضية، لمعرفة ما يمكن أن تقدمه الحكومة من دعم لتذليلها".

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لجلال، رغم أنه لم يتولى المسئولية إلا في 3 لقاءات.

وكانت مباراتان من التي أدارها جلال ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023، الأولى أمام غينيا وفازت فيها مصر بصعوبة على أرضها بهدف نظيف، والثانية أمام إثيوبيا التي فاز منتخبها بهدفين نظيفين.

أما المباراة الثالثة الأخيرة فكانت ودية أمام كوريا الجنوبية، التي هزمت ضيفتها مصر بنتيجة 4-1.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إنه "تقرر إنهاء العلاقة مع المدرب إيهاب جلال وتوجيه الشكر له".

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات جلال بعد تصريحات متخبطة لرئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علام، أعلن فيها إقالة جلال قبل مباراة كوريا الجنوبية والبحث عن مدرب أجنبي عبر تصريحات تلفزيونية.

وبعد ذلك، أصدر علام بيانا نفى فيه قرار الإقالة، مشيرا إلى أن "البحث عن مدرب أجنبي يأتي فقط تحسبا للتطورات"، مما أثار انتقادات لتصريحاته المتناقضة.