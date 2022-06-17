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اختيار لوس أنجليس وتورنتو ومكسيكو لاستضافة مونديال 2026

17
JUNE
2022
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تم اختيار لوس أنجليس وتورنتو ومكسيكو سيتي ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة من البطولة تستضيفها ثلاث دول مختلفة.
 
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة المدن المستضيفة للحدث والتي ضمت فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس ووادي الحجارة وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستن ومونتيري ومكسيكو سيتي وتورنتو وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيوجيرزي.
 
وكانت 22 مدينة تقدمت بطلب تنظيم النهائيات. لكن لم يعلن الفيفا عن مكان المباراة الافتتاحية أو النهائي.
 
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يتوقع أن تكون كرة القدم اللعبة الأولى في أميركا الشمالية بحلول كأس العالم 2026.
 
وقال إنفانتينو "كانت المنافسة الأشرس لاستضافة كأس العالم. العالم كله سيأتي إلى هنا، ستكون بطولة مثيرة".
 
وتابع رئيس الفيفا "ما زالت هناك بعض المناقشات الجارية، وبالتأكيد سنختار أفضل المدن للمباراة الافتتاحية والنهائي، لكن كل مباراة ستكون بمثابة النهائي في هذه النسخة".
 
وخرجت مدن سينسناتي ودنفر وناشفيل وأورلاندو وواشنطن/بالتيمور وإدمونتون من المنافسة.
 
ومن المتوقع أن تكسر النهائيات في 2026 الرقم القياسي لعدد الجماهير، والذي وصل إلى 3.6 مليون متفرج عندما استضافت أميركا النهائيات في 1994.
 
وستكون المرة الأولى التي تقام النهائيات بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا كما هو الحال في نهائيات 2022.
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