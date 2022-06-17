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ماني وسط الوحول مع الحاج ضيوف.. ماذا يفعل في السنغال؟

17
JUNE
2022
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شارك نجم ليفربول ساديو ماني في مباراة محلية أقيمت في قريته الصغيرة بالسنغال.
 
ونشر ماني صورة له في المباراة التي أقيمت بقريته بامبالي في السنغال، حيث ظهر في ملعب مليء بالأوحال.
 
ولعب إلى جانب ماني في المباراة عدد من نجوم السنغال أمثال نجم "الريدز" السابق الحاج ضيوف، ولاعب نيوكاسل يونايتد بابيس سيسيه، وزميليه بالمنتخب الوطني مباي دياني وديزاير سيغبي.
 
وعلّق مهاجم ليفربول على الصورة التي شاركها على "إنستغرام" قائلا: "عودة إلى مسقط رأسي بمباراة احتفالية في ملعب بامبالي، حيث بدأ كل شيء. شكرا جزيلا لإخوتي: سيسيه ودياني وسيغبي، وطبعا مثلي الأعلى الحاج ضيوف".
 
وكانت تقارير صحفية بريطانية قد كشفت أن ماني تلقى وعدا بإمكانية الرحيل إلى بايرن ميونيخ، شريطة أن يقدم النادي الألماني عرضا "مُرضيا" لليفربول.
 
وقالت صحيفة "إكسبريس" إن النادي البافاري قدم عرضين لليفربول من أجل ضم ماني، وأوضحت أن العرض الأخير وصفته إدارة وصيف "البريميرليغ" بالمضحك.
 
ويعتقد أن العرض الثاني كانت قيمته 23.5 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 6.5 ملايين بناء على أداء ماني في "أليانس أرينا" وفرصه في الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
 
والآن يستعد بايرن للعودة إلى طاولة المفاوضات بعرض ثالث، وهناك ثقة بأنه قد يكون كافيا لإنهاء الصفقة، فيما لم تكشف "إكسبريس" عن قيمته.
 
ويعتقد أن ماني توصل بالفعل لاتفاق مع إدارة بايرن على تفاصيل عقده الذي يستمر 3 سنوات، بما في ذلك راتبه، لكن تتبقى موافقة ليفربول على الانتقال.
 
وسيحل النجم السنغالي على الأرجح محل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي كشف عن رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف المقبل.
 
وبعد 8 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كل من ساوثهامبتون وليفربول، يشعر ماني أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة لخوض تجربة جديدة في واحدة من البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.
 
وكان ماني جزء لا يتجزأ من نجاح ليفربول خلال السنوات الأخيرة، علما أنه انتقل إليه في صيف 2016 من ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.
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