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بطولة لبنان في الكونغ فو ووشو(اسلوب الساندا) الشبيبة الرياضي في المركزالاول والبودا وصيفه

17
JUNE
2022
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احرز نادي الشبيبة الرياضي(الشياح) لقب بطولة  لبنان لأسلوب القتال الحر (الساندا) التي نظمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو بمشاركة أكثر  من 70 لاعب ولاعبة مثلوا الاندية اللبنانية التالية: الانطونية بعبدا – بل اوريزون ادما – آبا برج حمود - أمن الدولة– الأمن العام – قوى الامن الداخلي - انترناشيونال ماريتيم أكاديمي  LWACOالكسليك – لبنان الدولي الشوف - الشبيبة الرياضي الشياح – اللويزة ذوق مصبح – بودا ادما – الشاولين – تايغر مواي تاي – ووشو فايترز كلوب – الجمهور الرياضي – أم أم أي فايتنغ جيم زحله - الهلال طرابلس – كفرعبيدا – بلاك كوبرا - ماتريكس .
 
وحصد نادي الشبيبة الرياضي – الشياح  المركز الاول ب58 نقطة يليه نادي بودا (ادما)  39 نقطة وتايغر مواي تاي 24 نقطة  . 
 
اقيمت البطولة على ملاعب نادي بودا - ادما بحضور المحامي فرنسوا سعاده رئيس اتحاد الجودو وفروعه  ورئيس نادي بودا ورئيس الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير ونائبه الماستر نعوم سعاده وامين السر بسام نهرا والمستشار القانوني الدكتور بيارو خويري وامدرب المنتخب وعضو الهيئة الادارية السابق يزيد بو خليل .
 
وقبل انطلاق البطولة، وجّه نائب الرئيس نعوم سعاده بالنيابة عن أعضاء الهيئة الادارية وبصفته المسؤول عن البطولة الشكر الى الاهالي والمدربين واللاعبين المشاركين وخاصة" الى الحكام على جهودهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في انجاح كل النشاطات الاتحادية.
النتائج
وفي ما يلي النتائج:
16-17 سنة 
55كلغ 1- خليل قرضاب - لبنان لبدولي
2- عبدالله الشيخ - الشبيبة الرياضي
 
60كلغ 1-محمد سعد - الشاولين
2- احسان نداف - الشبيبة الرياضي
3- ادريانو لحود  -سيدة اللويزة 
65كلغ 1- طوني محفوظ - بل أوريزون 
2- بهاء شحاده  - بودا
3-محمد قطيش - تايغر موايتاي
3- محمد قطيش  نداف  الشبيبة الرياضي
70كلغ 1- جواد هيثم - تايغر مواي تاي
2- غارين كيجيكيان - الشاولين
3- محمد الحاج يوسف  نداف-  الشبيبة الرياضي
75كلغ 1- انطوني جو داغر -بودا
2- ميشال متى - بودا
3-  مهدي خليل -  بودا  
60كلغ 1- منى بلعه  نداف-  الشبيبة الرياضي
2- جابن بلعه  نداف - الشبيبة الرياضي
3-  سيلين خويري - بل أوريزون  
18+ ب
60كلغ  1- محمد عرابي  - بودا
2- محمد العلي - الشبيبة الرياضي
65 كلغ 1- بول يوغوسيان -آبا
2- دافيد راجي -  الجمهور الرياضي  
  3- نضال الاحمد - الهلال  
70كلغ 1- طه مكاوي -  بودا
            2- جورج سماحة  - الشبيبة الرياضي
18+ أ 
55كلغ 1- محمد الشب  نداف - الشبيبة الرياضي
2- محمد مقداد   -  تايغر مواي تاي 
65كلغ 1- كريس درغام - الجمهور الرياضي
2- احمد قباني-  الشبيبة الريا ضي 
3- جو انطون -  بودا 
70كلغ 1- امجد قباني - الشبيبة الرياضي
2- حسين حامية  تايغر مواي تاي 
3- مهند قرضاب - لبنان الدولي
75كلغ 1- ايلي بو جبرايل - قوى الامن الداخلي 
  2- احمد الشويري - الهلال      
          3- ناجي العوكر -  الشاولين 
80كلغ 1- محمد ابو صالح - تايغر مواي تاي
2- جهاد هوشر -  بودا 
90كلغ 1- جوزف صليب-   بودا
2- الكس لحود -لواكو
3- اسعد موصللي - لواكو  
 
70كلغ 1- بولا فتوح  -بل أوريزون  
2- اسماء قبلاوي  بودا 
75كلغ1- ليديا سلامة - الشبيبة  الرياضي 
2- جولي خوري -الشبيبة الرياضي
  3- دينا موصللي  -  لواكو 
قاد اللقاءات الحكام الدوليون رافي سركيسيان وفيكتور حداد مع طاقم من الحكام الوطنيين : روني درغام - نجوى عيسى – ربيع عقيقي - جورج شدراوي – جورج كرم – بول عساكر – شربل ونيس – شريف نجار ورامي صاغبيني.
 
أشرف على تنظيم البطولة رئيس لجنة التنظيم فارس خوري مع باتريك بلعه وماريا عقيقي وجين بلعه.
 
وقد صنف كأفضل لاعب في البطولة مهند قرضاب مدرب نادي لبنان الدولي الشوف الذي شارك بعد توقفه عن اللعب منذ اكثر من خمس سنوات وقد أظهر تقنية جدا" عالية.
 
في ختام المباريات تم توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات . 
 
 
 
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