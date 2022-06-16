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بطولة آسيا لتحت ال16 سنة: لبنان يواجه كوريا الجنوبية الجمعة وفوزه يؤهله الى نهائيات كأس العالم

16
JUNE
2022
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 بات منتخب لبنان للذكور (تحت ال16 سنة) بكرة السلة على بعد خطوة واحدة من التأهل الى نهائيات كأس العالم اذ يكفيه الفوز على نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الثامنة والربع من مساء الجمعة في الدور ربع النهائي للمشاركة في كأس العالم التي ستستضيفها مدينة ملقة(اسبانيا) بين 2 و10 تموز المقبل.
ففي اطار الدور الثاني من بطولة آسيا التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى الأحد ، حقق منتخب الأرز فوزاً كبيراً على نظيره القطري وبنتيجة(78-54) الخميس امام جمهور غفير خاصة من ابناء الجالية اللبنانية .تقدّم الحضور امين عام الاتحاد الآسيوي هاغوب خاجيريان ورئيس الاتحاد القطري محمد المغيصب .ونجح منتخب الأرز بقيادة المدرب ربيع فرنسيس وبمواكبة ميدانية من رئيس البعثة هشام جرادي(عضو الاتحاد في منصب المحاسب) في فرض ايقاعه منذ بداية المباراة وانهى الربع الأول(20-9) والربع الثاني(35-22) والثالث(57-36) حتى نهاية المباراة لمصلحة وطن الأرز (78-54) وسط تفوّق واضح لجميع اللاعبين اللبنانيين الذين قدموا مستوى كبير ورفعوا راية التحدي لمنتخب كوريا الجنوبية بحيث سبق لمنتخبي البلدين ان تواجها بفئة الرجال في مناسبات عديدة .
اذاً،تنتظر لبنان مباراة حاسمة مصيرية مساء الجمعة ضد الكوريين الجنوبيين وعينه على الفوز ليضمن التأهل الى نهائيات كأس العالم في انجاز جديد لكرة السلة اللبنانية ليس فقط على صعيد منتخبي الرجال والسيدات بل على صعيد منتخبات الفئات العمرية.
وبعد المباراة اتصل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي برئيس البعثة اللبنانية هشام جرادي وهنأه وطلب نقل تحياته وتحيات عائلة كرة السلة اللبنانية الى افراد البعثة ومتمنياً التوفيق لهم في المباراة الحاسمة الجمعة.
يشار الى أن بطولة آسيا مؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام في ملقة (اسبانيا) بين 2 و10 تموز المقبل اذ ان المنتخبات الأربعة التي ستتأهل الى الدور نصف النهائي في البطولة القارية ستشارك في بطولة العالم الى جانب المنتخبات من كافة القارات.

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