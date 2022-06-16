تستند إلى الخداع.. غيتس يجدد انتقاده للأصول الرقمية

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بينما تواصل قيمة بيتكوين وأبرز العملات المشفرة الأخرى انخفاضها، قال المؤسس المشارك لمايكروسوفت، الثلاثاء، إن اتجاهات الأصول الرقمية هذه تستند بنسبة 100 في المئة إلى نظرية الخداع.

وقال غيتس ساخراً خلال حديثه عن"الرموز غير القابلة للاستبدال" والمعروفة باسم NFT: "من الواضح أن الصور الرقمية باهظة الثمن للقرود ستحسن العالم بشكل كبير"، مؤكداً على أنه لن يكون مستثمراً سواء بالشراء أو البيع لهذه الفئة من الأصول.

وأضاف غيتس في حديثه أثناء الحفل الذي أُقيم في بيركلي، في كاليفورنيا ونظمته شركة "تيك كرانش": "لقد اعتدت على فئات الأصول كتلك التي لديها مخرجات مثل المزرعة، أو التي تُصنّع منتجات مثل الشركة والمصنع، أما بالنسبة للعملات المشفرة فأنا لست متورطاً في أي من هذه الأشياء".

وتأتي تعليقات غيتس وسط انهيار أسعار العملات المشفرة، إذ خسرت بيتكوين، أعلى العملات الرقمية قيمة في العالم، ثلثي قيمتها منذ ذروتها في نوفمبر 2021.

وهذه ليست المرة الأولى التي نبذ فيها غيتس العملات المشفرة، ففي مقابلة مع "بلومبيرغ تكنولوجي" في فبراير 2021، أشار إلى مدى سهولة القدرة على التلاعب بالعملة المشفرة.