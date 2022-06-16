living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة صقل واعداد مدربين في التايكواندو

16
JUNE
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنفيذاً للروزنامة السنوية،نظّمت لجنة المدربين في الاتحاد اللبناني للتايكواندو وبإشرافه، دورة صقل وإعداد لجميع المدربين من مختلف الدرجات وذلك في مركز تدريب  المنتخبات واقامة الدورات التدريبية Champions Elite"تشامبيونز ايليت" - رومية بحضور رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة وعضوي الاتحاد الماستر حسين زعيتر والغراند ماستر إيلي نعمة ورؤساء اللجان والمحاضرين وأعضاء لجنة المدربين. شارك في الدورة 148 مدرب ومدربة من مختلف الدرجات.
 
افتتحت الدورة بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم ألقى الدكتور ظريفة  كلمة ترحيبية مشددا على إيجابية اقامة  الدورة على الرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد ومحافظة لعبة التايكواندو على مستواها الرياضي بتفوق إيمانا بمستقبل أفضل مضيفاً انه من المحتمل استضافة بطولة آسيا  من جديد  للسنة الثانية على التوالي. وختم كلمته  شاكرا جهود جميع إداريي الاتحاد والفنيين ورؤساء وأعضاء اللجان.
 
وتضمّنت الدورة  المحاضرات التالية:
- محاضرة للماستر إيلي شرو( رئيس لجنة البومسيه ) حول تفاصيل  البومسيه من حيث التدريب والتحكيم
-محاضرة  للدكتور ريشار أبي زيد رئيس اللجنة الطبية  حول  الاسعافات الاولية والمنشطات. 
- محاضرة للماستر إيلي إيليا عضو  لجنة المنتخبات  حول  التدريب وتحضير اللاعب للقتال الحر.
-محاضرة  للماستر دانيال خورسانجيان رئيس لجنة الحكام للقتال الحر  حول التحكيم والتعديلات الجديدة في نظام تحكيم القتال الحر.
-محاضرة  للغراند ماستر فادي نابلسي رئيس لجنة فن التكسير والعروض حول  القانون التحكيمي للتكسير في البطولات وطريقة التدريب للعروض
 
 
واختتمت الدورة بكلمة رئيس لجنة المدربين الغراند ماستر ألان  نجم شارحا عدة نقاط اساسية عن مواصفات المدرب من حيث المسلكية والانضباطية والتقيد بأنظمة وقوانين الاتحاد واللعبة بشكل عام وواجبات المدرب تجاه التلاميذ واحترامه للأعلى مرتبة ولأعضاء ورؤساء اللجان والحكام في المباريات وجميع أعضاء الاتحاد. ونوّه بالجهود التي يبذلها المدربون  لمتابعة مهامهم في التدريب على الرغم من صعوبة الظروف الراهنة.
وانتهت الدورة بأخذ صورة جماعية واستُبقي المدربون المعنيون للخضوع للامتحان المخصص لهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout