دورة صقل واعداد مدربين في التايكواندو

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تنفيذاً للروزنامة السنوية،نظّمت لجنة المدربين في الاتحاد اللبناني للتايكواندو وبإشرافه، دورة صقل وإعداد لجميع المدربين من مختلف الدرجات وذلك في مركز تدريب المنتخبات واقامة الدورات التدريبية Champions Elite"تشامبيونز ايليت" - رومية بحضور رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة وعضوي الاتحاد الماستر حسين زعيتر والغراند ماستر إيلي نعمة ورؤساء اللجان والمحاضرين وأعضاء لجنة المدربين. شارك في الدورة 148 مدرب ومدربة من مختلف الدرجات.

افتتحت الدورة بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم ألقى الدكتور ظريفة كلمة ترحيبية مشددا على إيجابية اقامة الدورة على الرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد ومحافظة لعبة التايكواندو على مستواها الرياضي بتفوق إيمانا بمستقبل أفضل مضيفاً انه من المحتمل استضافة بطولة آسيا من جديد للسنة الثانية على التوالي. وختم كلمته شاكرا جهود جميع إداريي الاتحاد والفنيين ورؤساء وأعضاء اللجان.

وتضمّنت الدورة المحاضرات التالية:

- محاضرة للماستر إيلي شرو( رئيس لجنة البومسيه ) حول تفاصيل البومسيه من حيث التدريب والتحكيم

-محاضرة للدكتور ريشار أبي زيد رئيس اللجنة الطبية حول الاسعافات الاولية والمنشطات.

- محاضرة للماستر إيلي إيليا عضو لجنة المنتخبات حول التدريب وتحضير اللاعب للقتال الحر.

-محاضرة للماستر دانيال خورسانجيان رئيس لجنة الحكام للقتال الحر حول التحكيم والتعديلات الجديدة في نظام تحكيم القتال الحر.

-محاضرة للغراند ماستر فادي نابلسي رئيس لجنة فن التكسير والعروض حول القانون التحكيمي للتكسير في البطولات وطريقة التدريب للعروض

واختتمت الدورة بكلمة رئيس لجنة المدربين الغراند ماستر ألان نجم شارحا عدة نقاط اساسية عن مواصفات المدرب من حيث المسلكية والانضباطية والتقيد بأنظمة وقوانين الاتحاد واللعبة بشكل عام وواجبات المدرب تجاه التلاميذ واحترامه للأعلى مرتبة ولأعضاء ورؤساء اللجان والحكام في المباريات وجميع أعضاء الاتحاد. ونوّه بالجهود التي يبذلها المدربون لمتابعة مهامهم في التدريب على الرغم من صعوبة الظروف الراهنة.

وانتهت الدورة بأخذ صورة جماعية واستُبقي المدربون المعنيون للخضوع للامتحان المخصص لهم.