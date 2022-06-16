بعد العرض "المضحك".. ليفربول يضع شرطه الأخير لرحيل ماني

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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ساديو ماني نجم ليفربول تلقى وعدا بإمكانية الرحيل إلى بايرن ميونيخ، شريطة أن يقدم النادي الألماني عرضا "مُرضيا" لنظيره الإنجليزي.

وقالت صحيفة "إكسبريس" إن النادي البافاري قدم عرضين لليفربول من أجل ضم ماني (30 عاما)، وأوضحت أن العرض الأخير وصفته إدارة وصيف "البريميرليغ" بالمضحك.

ويعتقد أن العرض الثاني كانت قيمته 23.5 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 6.5 ملايين بناء على أداء ماني في "أليانس أرينا" وفرصه في الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

والآن يستعد بايرن للعودة إلى طاولة المفاوضات بعرض ثالث، وهناك ثقة بأنه قد يكون كافيا لإنهاء الصفقة، فيما لم تكشف "إكسبريس" عن قيمته.

ويعتقد أن ماني توصل بالفعل لاتفاق مع إدارة بايرن على تفاصيل عقده الذي يستمر 3 سنوات، بما في ذلك راتبه، لكن تتبقى موافقة ليفربول على الانتقال.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن ماني أبلغ زملاءه في ليفربول أنه راحل عن النادي خلال موسم الانتقالات المقبل.

وسيحل النجم السنغالي على الأرجح محل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي كشف عن رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف المقبل.

وبعد 8 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كل من ساوثهامبتون وليفربول، يشعر ماني أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة لخوض تجربة جديدة في واحدة من البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

وكان ماني جزءا لا يتجزأ من نجاح ليفربول خلال السنوات الأخيرة، علما أنه انتقل إليه في صيف 2016 من ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.