living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول لقاء رياضي بين المغرب وإسرائيل في كرة السلة النسوية

16
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل المنتخب المغربي النسوي لكرة السلة نظيره الإسرائيلي في مباراة ودية، بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، هي أول لقاء رياضي بين البلدين منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، لكن بحضور جماهيري محدود.
 
واختار المنظمون توجيه دعوات لنحو مئتين من المشجعين، بينهم عدة لاعبين ولاعبات لكرة السلة لمتابعة هذا اللقاء الذي جرى في قاعة مغطاة وسط إجراءات أمنية مشددة.
 
وهذا أول لقاء رياضي بين البلدين منذ استئناف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020.
 
انتهت المباراة بفوز سيدات المغرب على نظيراتهن الإسرائيليات (62-58).
 
وجاءت المباراة غداة توقيع اتحادي كرة السلة في البلدين اتفاقا للتعاون يسعى إلى "تبادل الخبرات لتطوير كرة السلة المغربية"، كما أوضح رئيس الاتحاد المغربي للعبة مصطفى أوراش لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن "مباريات أخرى في فئات أخرى سيتم إجراؤها مستقبلا".
 
ونقلت وكالة الأنباء المغربية (ماب) عن وزير التربية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى قوله على أن هذا الاتفاق "يتماشى مع رغبة البلدين في بناء المستقبل في إطار تعاون متعدد الأبعاد".
 
من جهته قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة أميرام هاليفاي لوكالة فرانس برس "إجراء هذه المباراة، في حد ذاته، هو الأهم".
 
وعن اختيار جمهور محدود لحضور اللقاء أضاف هاليفاي "ليس سرا أن العلاقات بين إسرائيل والبلدان العربية لا تزال تثير الكثير من الحساسية، لكننا لسنا سياسيين جئنا إلى هنا للعب كرة السلة".
 
واستعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر 2020 كجزء من الاتفاقيات الإبراهيمية، بدعم من الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
 
وقال أحد المدعوين لحضور المباراة وهو رجل خمسيني يدعى عبد المجيد "جئت إلى هنا لتشجيع المنتخب المغربي، نحن هنا من أجل الرياضة، مرحبا بالإسرائيليين".
 
وأضاف الشاب عبد الكريم وهو لاعب كرة السلة في نادي الجيش الملكي بالرباط، "جئت لدعم منتخبنا النسوي بغض النظر عن هوية الخصم، بالنسبة لي هذه مجرد مباراة رياضية".
 
ووقع المغرب وإسرائيل، منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عدة اتفاقيات للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية وكذا الثقافة والرياضة.
 
كما أطلق البلدان خطوطا جوية مباشرة بينهما تسهل خصوصا سفر السياح الإسرائيليين من أصول مغربية، إلى المملكة بعدما كانوا يضطرون للمرور عبر بلدان أوروبية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout