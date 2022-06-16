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ألفيس يعلن رحيله عن برشلونة

16
JUNE
2022
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سيغادر داني ألفيس الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم ناديه برشلونة عندما ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي، ليُسدل الستار على فترته الثانية مع النادي الكتالوني بعد أكثر من ستة أشهر بقليل عقب انضمامه في صفقة مجانية.
 
 
وفاز البرازيلي البالغ من العمر 39 عاما بستة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وثلاثة لدوري أبطال أوروبا في فترته الأولى مع برشلونة بين عامي 2008 و2016.
 
وكتب ألفيس على حسابه في تطبيق انستجرام الأربعاء "بعد أكثر من ثماني سنوات من الدفاع عن ألوان هذا القميص، حان الوقت للرحيل.
 
"مرت سنوات عديدة من كرة القدم والحياة التي كانت دائما ممتنة للغاية لأولئك الذين يحترمونها، قررت الحياة أن تمنحني الفرصة للعودة إلى هنا لأقول وداعا".
 
وشارك ألفيس، الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع البرازيل، في 16 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي عندما احتل برشلونة المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد البطل.
 
وتعاقد معه المدرب تشابي هرنانديز، زميله السابق في الفريق، في محاولة لإنقاذ الفريق الذي كان يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني.
 
واكتفى ألفيس، الذي لعب ليوفنتوس وباريس سان جيرمان وساو باولو بعد مغادرة برشلونة للمرة الأولى، بالحصول على راتب قليل لمساعدة النادي على تجنب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
 
وقال ألفيس "أود أن أشكر جميع المسؤولين على الفرصة التي أتاحوها لي للعودة إلى هذا النادي وأن أكون قادرا على ارتداء هذا القميص الرائع مرة أخرى.
 
"أتمنى ألا يفقدوا جنوني وسعادتي اليومية. أتمنى أن يغير باقي أعضاء الفريق تاريخ هذا النادي الجميل. أتمنى ذلك من أعماق قلبي".
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