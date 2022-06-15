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تقارير.. بوكيتينو يقترب من مغادرة باريس سان جرمان

15
JUNE
2022
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بات المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قريبًا من الرحيل عن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير فرنسية.
 
وذكرت صحيفتا "ليكيب" و"لو باريزيان" مساء الثلاثاء أن اجتماعًا حصل بين محامي الطرفين من أجل تحديد كيفية إنهاء عقد المدرب الأرجنتيني، إذ ذكرت الأولى أنهما "على وشك التوصل إلى اتفاق".
 
على الرغم من قيادته الفريق الى استعادة لقب الدوري المحلي الذي خسره في الموسم ما قبل الماضي لصالح ليل، فإن وضع ماوريسيو بوكيتينو غير مستقر منذ عدة أسابيع، وتحديدًا منذ الخروج القاسي من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني بعد تقدم فريقه 2-صفر في مجموع المباراتين قبل أن ينهار في نصف الساعة الأخير من لقاء الإياب، ليستمر بحث الفريق عن لقب أول في دوري أبطال أوروبا.
 
ومن المتوقع أن يكلّف رحيله كثيرًا خزينة نادي العاصمة، إذ وفق الصحيفتين، فإن المبلغ سيصل الى ما بين 15 و20 مليون يورو، وذلك مقابل رواتب الأرجنتيني وموظفيه في حال استمروا حتى نهاية عقدهم في 2023.
 
وسيلتحق مدرب توتنهام الإنجليزي السابق بالمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو الذي أقيل في 22 مايو، وحل مكانه البرتغالي لويس كامبوس الذي تم تعيينه رسميًا مستشارًا لكرة القدم الأسبوع الفائت.
 
وأشارت "ليكيب" الى أنه في وقت سابق "رأى بعض القادة في النادي أنه من الأفضل الاحتفاظ بمدربهم بدلًا من اختيار مدرب لا يجلب بالضرورة قيمة مضافة"، وأن النادي "بقي من دون تواصل مع مدربه لأكثر من أسبوعين" قبل أن يتخذ قرار التخلي عنه في الأيام الاخيرة.
 
 وسيتوافق ذلك مع رغبة قادة النادي المملوك لقطر في إعادة تشكيل الإدارة والجهاز الفني، قبل تعديلات محتملة على الفريق هذا الصيف في أعقاب تمديد عقد المهاجم كيليان مبابي.
 
في حال رحيل بوكيتينو، البالغ من العمر 50 عامًا، الذي وصل إلى باريس في يناير 2021، فإن زين الدين زيدان ومدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه من بين الأسماء المطروحة بانتظام لخلافته.
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