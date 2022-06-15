إتحاد الكرة الطائرة يخرّج 20 حكما جديداً

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أنهى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة دراسة الحكام الوطنيين التي نظمها على مدى اسبوع و شارك بها 22 دارسا تابعوا المحاضرات النظرية عن طريق النظام الألكتروني المرئي عن بعد "زوم" .

اما المحاضرات العملية فأقيمت على ارض ملعب نادي الرياضي عمشيت و خضعوا في نهايتها الى امتحان خطّي و عملي. ونجح 20 حكما متدرجا وهم: فاديا جرداق - سابين سماحه - فاتن طربيه – ليندا موسى - ريم بقاعي - ماريا الحاج - فرنشيسكا ببلاردو - فالنتينا ببلاردو - روني حدّاد - داني مسعد - وسام ابو مراد – وديع عطيه - جان ابو جوده - اياد المصري - رامي ابو علي - سامر ابو زيد - هلال العرب - باسل صالح - بيار داوود ومحمود عوض.

أشرف على الدراسة وادارها المحاضر الدولي اميل جبّور(المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة) وعاونه الحكام الدوليون الياس وهبه وبسّام الجميّل ومصطفى جراد وجوني اللقيس بحضور ومتابعة من أمين عام الاتحاد عصام ابو جوده.