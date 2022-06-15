نادي الصداقة عنجر الأول في بطولة لبنان للتاولو- كونغ فو

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احتل نادي الصداقة - عنجر المركز الأول في بطولة لبنان للأساليب (التاولو) في الكونغ فو ووشو التي نظمها نائب الرئيس جاك طاغليان برعاية وحضور رئيس بلدية حوش - موسى عنجر وارتكيس خوشيان ورئيس نادي هومنتمن – عنجر خاجاك هركليان وممثلي الفاعليات مع حشد كبير من الاهالي اللاعبين والمنطقة.

أشرف على البطولة رئيس الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير وامين السر بسام نهرا اللذين شكرا بدورهما خوشيان واعضاء البلدية ورئيس نادي الصداقة - عنجر طاغليان وهركليان على التنظيم والاستقبال للاعبين وللأهالي واضعين كل الامكانيات اللوجستية تحت تصرف الاتحاد.

قاد المباريات الحكم الدولي وبطل العالم الماستر افيديس سيروبيان مع طاقم من الحكام التالية أسماؤهم:هوغو نايبليان ، أرامو غورغوديان ، سارين بالوليان ، لين باريكيان ، لارا نادور ، كريستوفر الجميل

وعن التنظيم والشؤون الادارية: الحكم الدولي رافي سركيسيان وكوري جان عون.

شارك في المسابقة اكثر من 70 لاعب مثلوا النوادي التالية:

الصداقة عنجر ، الانطونية بعبدا ، آبا برج حمود ، "ريسبكت" رحبة عكار ،الواكو الكسليك ،هومنتمن ، سكوير فيت بعبدات و اللواء البقاع.

واحتل المركز الاول نادي الصداقة عنجر بـ160 نقطة ونادي الأنطونية بعبدا 133 نقطة واللواء البقاع 67نقطة ونادي "ريسبيكت" عكار بـ66 نقطة ونادي آبا برج حمود بـ 63 نقطة .

يشار الى ان مدربة نادي "ريسبيكت" نجوى عيسى ورئيسة النادي ليلى عيسى تلقيتا التهنئة على الأداء المميّز للاعبي النادي.

وخلال المسابقة تم توزيع شهادات "الحزام الاسود الثاني دوان" للأرامو غوغورديان وبيدروس توسينيان وماتيوس بغاميان .

وتلقى المدرب والحكم الدولي رافي سركيسيان شهادة درجة رابعة دوان.

وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين من قبل كبار الحضور.