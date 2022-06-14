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خسارة لبنان امام ايران في بطولة آسيا لكرة السلة تحت 16 سنة

14
JUNE
2022
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عانى منتخب لبنان للذكور (تحت ال16 سنة) بكرة السلة خسارته الأولى في بطولة آسيا أمام نظيره الايراني 56-73، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في ختام مباريات الدور الأول ضمن المجموعة الثانية في البطولة التي تقام في قاعة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى الرغم الخسارة، ضمن لبنان تأهله للدور الثاني بعد حلوله في المركز الثاني في مجموعته.

وكان أفضل مسجل في المنتخب اللبناني ريان هاشم 14 نقطة.

وسيخوض لبنان مباراة هامة مساء الخميس عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت بيروت ضد المنتخب القطري، في اطار الدور الثاني والفائز يتأهل الى الدور ربع النهائي.

يشار الى أن بطولة آسيا مؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في مدينة ملقة (اسبانيا) بين 2 و10 تموز المقبل، اذ ان المنتخبات الأربعة التي ستتأهل الى الدور نصف النهائي في البطولة القارية ستشارك في بطولة العالم الى جانب المنتخبات من كافة القارات

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