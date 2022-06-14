بطولة آسيا لتحت ال١٦ سنة: لبنان يواجه ايران الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم

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يخوض منتخب لبنان لكرة السلة للذكور(تحت ال١٦ سنة) مباراته الثانية ضمن كأس آسيا التي تقام في قاعة نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة ضد نظيره الايراني عند الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم الثلاثاء.

وسبق للبنان ان فاز على اندونيسيا في مباراته الاولى الاحد الماضي بنتيجة كبيرة(٧٦-٤٩).

ويسعى منتخب الارز الى تحقيق فوز على نظيره الايراني لتصدّر مجموعته وعينه على الدور الثاني خاصة ان الهدف الاول هو التأهل الى المربع الذهبي الذي يضمن به التأهل الى بطولة العالم.

يشار الى ان المنتخبات التي تحتل المراكز الاربعة الاولى في بطولة آسيا ستتأهل الى بطولة العالم التي ستقام في ملقة(اسبانيا) في بداية الشهر المقبل.