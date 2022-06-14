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طلب "غير منطقي" من بايرن ميونخ للتخلي عن ليفاندوفسكي

14
JUNE
2022
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أعلن روبرت ليفاندوفسكي، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ الألماني أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.
 
وبينما تم ترتيب الأمور بين برشلونة وليفاندوفسكي، فإن تمسك النادي الألماني بالنجم البولندي يعد عقبة رئيسية في سعي النادي الكتالوني للتعاقد مع المهاجم.
 
وحسب تقرير جديد من محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية، فإن بايرن ميونخ ربما أصبح على استعداد لفكرة رحيل ليفاندوفسكي.
 
وكشف التقرير أن بايرن ميونخ سيسمح بمغادرة ليفاندوفسكي مقابل الحصول على 50 مليون يورو.
 
لكن طلب بايرن ميونخ المالي لا يتوقف عند ذلك الحد، حيث يريد النادي البافاري أن يحصل على قيمة الصفقة بالكامل على دفعة واحدة.
 
ووضع برشلونة المالي الحالي ليس الأفضل، وقد ينتظر ليفاندوفسكي بعض الوقت قبل أن يكمل النادي الكتالوني بيع بعض لاعبيه لجمع المال.
 
ويحاول مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا البحث عن بعض الدعم الاقتصادي، وربما قد يضطر إلى بيع بعض أصول النادي من أجل توفير السيولة المالية اللازمة للتحرك في سوق الانتقالات.
 
بدورها أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أن ليفا لديه اتفاق مع برشلونة على عقد مدته 3 مواسم، نظير الحصول على 9 ملايين يورو سنويا.
 
وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023.
روسيا اليوم
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