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منتخبات آسيا تسجل رقما تاريخيا في مونديال قطر 2022

14
JUNE
2022
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تشهد النسخة الـ22 من مونديال كرة القدم والمقرر إقامتها في قطر هذا العام، أكبر مشاركة لمنتخبات قارة آسيا، وذلك بتأهل سداسي لنهائيات كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخها.
 
ويشارك في مونديال قطر 2022 كل من منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وقطر "البلد المستضيف"، بالإضافة إلى المنتخب الأسترالي.
 
وحجزت أستراليا آخر الواصلين، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم نهاية العام الحالي، بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أمريكا الجنوبية، بركلات الترجيح في الملحق المؤهل. 
 
 
وشهدت النسخ الماضية من نهائيات كأس العالم تزايدا في مشاركة المنتخبات الآسيوية، حيث تواجدت 4 منتخبات في نسخة 2014، وبعد ذلك 5 منتخبات في نسخة 2018، وأخيرا العدد الأكبر بـ6 منتخبات في مونديال قطر 2022. 
 
وتعد كوريا الجنوبية أكثر المنتخبات الآسيوية مشاركة في المونديال برصيد 11 نسخة، يليها المنتخب الياباني بـ7 مشاركات، ثم السعودية وإيران وأستراليا بـ6 مشاركات.
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