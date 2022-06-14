هكذا يستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية "وسط الأزمة"

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يطمح المنتخب المصري لكرة القدم في تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة الودية المرتقبة مع كوريا الجنوبية، التي تقام الثلاثاء في سول، في ظل ظروف صعبة يمر بها المنتخب وحالة شك تجاه استمرار إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة في مهمته.

وتحدث خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية إلى موقع سكاي نيوز عربية عن إصرار المنتخب لاستعادة الثقة سريعا قائلا: "هناك جدية كبيرة من جميع اللاعبين في معسكر المنتخب المصري، لاحظت الانضباط والتركيز في التدريبات والرغبة في تمثيل مصر بصورة مشرفة خلال التواجد في (سول) وخاصة مع الاهتمام الجماهيري بالمباراة".

ويلعب الفراعنة مباراتهم أمام النمور الحمر وسط أجواء ملبدة بالغموض عن مصير الجهاز الفني للمنتخب، حيث أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي قرارا بتكليف لجنة فنية تتكون من حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبا لأي ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة، بعد ساعات قليلة من تردد أقاويل حول إقالة إيهاب جلال.

وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد خسر مباراته الأخيرة أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بهدفين مقابل لا شيء، ليتذيل "الفراعنة" ترتيب المجموعة الرابعة وهو ما أثار الاستثناء من الأداء الهزيل للفريق وعدم قدرة اللاعبين على الوصول إلى مرمى المنافس والهزيمة غير المتوقعة.

ويضيف عبد الرحمن لموقع سكاي نيوز عربية: "حرص المنتخب على بدء الحصص التدريبية منذ يوم الوصول رغم ساعات السفر الطويلة، حيث ينخرط الفريق بأكمله في إجراء التمارين الفنية والبدنية مرتين يوميا، شاهدت ذلك عن قرب لتواجدي في أكثر من تدريب لمؤازرتهم قبل لقاء منتخب كوريا الجنوبية".

وعن رغبة المنتخب المصري في الفوز بالمباراة أمام كوريا الجنوبية، يذكر سفير مصر في سول لموقع سكاي نيوز عربية: "الفريق يد واحدة ومتحمس للمواجهة لأنها أيضا فرصة كبيرة للتعبير عن الكرة المصرية في هذه المنطقة بالعالم، وتحدثنا كثيرا عن الأمر خلال لقائي بهم بعد تلبية دعوتنا لهم على مأدبة غداء للبعثة كاملة".

ويغيب عن المنتخب المصري الكثير من النجوم بسبب الإصابات العضلية والإجهاد الشديد، أبرزهم قائد الفريق ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولاعب خط الوسط محمد النني والجناح الأيسر محمود تريزيغيه، وفي الدفاع أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح، وهو ما دفع الجهاز الفني لاستدعاء بدائل مثل مصطفى شلبي لاعب نادي إنبي، قبل السفر مباشرة إلى كوريا الجنوبية.

ويسترسل عبد الرحمن لموقع سكاي نيوز عربية بعد ساعات قليلة من لقاء بعثة المنتخب المصري: "جميع أعضاء السفارة يقدمون الدعم الكامل للفريق وأبلغناهم أن الجميع يعلم سمعتهم الكبيرة والإيجابية في إفريقيا ولذلك اختارت كوريا الجنوبية مواجهة الفريق المصري للعب مباراة دولية ودية".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عن نفاد تذاكر المباراة مع المنتخب المصري في ملعب سول الدولي الذي يتسع لنحو 70 ألف مشجع، فيما ينوه عبد الرحمن لموقع سكاي نيوز عربية إلى التواجد الجيد للجمهور المصري والعربي لتشجيع الفراعنة ومساندتهم من داخل المدرجات بالأعلام والزي الخاص بالفريق.

ويقول كمال إبراهيم، أحد أبناء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية المتواجد في فندق إقامة الفراعنة لموقع سكاي نيوز عربية: "بالتأكيد هناك مشاعر إحباط بين اللاعبين نظرا لتعاطفهم مع المدير الفني لكن في الوقت نفسه يقدمون أفضل ما لديهم خلال التدريبات للظهور في المباراة بأداء متميز".

ويتابع إبراهيم لموقع سكاي نيوز عربية: "اجتمع قادة الفريق مع كابتن إيهاب جلال للتأكيد على تقديرهم الشديد له كمدرب ودعمهم الكامل له وأيضا سعيهم للخروج من مباراة كوريا الجنوبية بنتيجة جيدة، حيث يسعى الجميع إلى إثبات الذات بعد الهزة التي جرت نتيجة لمباراة أثيوبيا".

ويؤكد الشاب المصري المرافق لبعثة "الفراعنة" أن هناك عدد كبير من الجمهور المصري سيتواجد في استاد سول، منوها لموقع سكاي نيوز عربية على انتشار التذاكر المباعة في السوق السوداء للمشجعين من كوريا الجنوبية بعد علمهم بخبر إصابة محمد صلاح وعدم قدومه إلى بلادهم للمشاركة في المباراة.