نديم حكيم يشكر المعزين بوفاة والدته باسم العائلة

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وجّه نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة ورئيس نادي" بيروت فيرست" بطل لبنان في كرة السلة نديم حكيم الشكر الى كل من قدّم التعازي برحيل والدته الراحلة جوليات مراد.وجاء في بيان صادر عنه ظهر الثلاثاء" باسمي الشخصي وباسم العائلة اود أن اوجّه الشكر العميق الى كل من تقدّم بتعازيه الحارة لرحيل والدتي الحبيبة من فاعليات سياسية ورسمية وروحية وعسكرية واقتصادية وبلدية ورياضية وطبية وأصدقاء من اداريين ومدربين ولاعبين ورجال الصحافة والاعلام عبر الحضور شخصياً أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الاتصال من لبنان والخارج او عبر بريدي الالكتروني.

اشكر الجميع على وقوفهم معنا في هذا الظرف الصعب والأليم متمنياً للمعزين ولعائلاتهم الكريمة الصحة والأمان".