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حيدر يؤكد مجدداً ان مونديال قطر سيكون الأفضل في التاريخ

14
JUNE
2022
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نوّه رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، بالاستعدادات الاحترافية لدولة قطر، تحضيرا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، مشدداً على الثقة الكاملة، بأن هذه النسخة ستكون الأفضل في تاريخ المونديال، وخاصة من الناحيتين التنظيمية و الادارية كما اعتادت قطر دائما.
 
كلام حيدر جاء خلال زيارته إلى قطر بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حيث التقاه بحضور الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة الإعلام الرياضي القطري. 
 
وتمنى حيدر عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، بأن يواكب النجاح القطري تنظيميا، نجاح موازيٌ على الصعيد الفني، من خلال المنتخب القطري الذي يشارك للمرة الاولى في كأس العالم.
 
رئيس الاتحاد اللبناني اشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ حمد بن خليفة بن احمد على مستوى التقارب بين "الأشقاء العرب" على مستوى كرة القدم وعلى مختلف الأصعدة الرياضية، اضافة الى دور الاعلام الرياضي القطري بقيادة الشيخ فيصل بن احمد آل ثاني، الذي من جهته يقوم بعمل كبير في تطوير الاعلام الرياضي. العربية و تمتين لحمته حيدر أعاد التأكيد ايضا بأن قطر ستبقى عاصمة الرياضة العربية و العالمية على حد سواء.
 
وخلال الزيارة، نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، جولة للمهندس حيدر في استاد الجنوب الواقع في مدينة الوكرة، كذلك في مقر اللجنة العليا في برج البدع حيث تم شرح كافة التفاصيل والتحضيرات التي سيراها العالم على ارض الواقع ابتداء من الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل،  وكان في استقباله كلّ من السيدة فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومحمد راشد الخنجي، مدير الإعلام المحلي والإقليمي في اللجنة
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