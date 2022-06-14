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أستراليا تحجز البطاقة قبل الأخيرة بالمونديال بهزيمة البيرو

14
JUNE
2022
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حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الأسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي، بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أميركا الجنوبية، بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، الإثنين، على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي.
 
وتدين أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، بتأهلها للمرة الرابعة توالياً والسادسة في تاريخها بعد مشاركتها الأولى في مونديال 1974 وبلوغها الدور الثاني في 2006، إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين، الذي تصدى للركلة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا.
 
وهذه هي المرة السادسة التي تبلغ فيها أستراليا النهائيات العالمية، وستنضم في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.
 
ودفع مدرب أستراليا غراهام أرنولد بريدماين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بدلاً من حارس مرمى ريال سوسييداد الإسباني ماتيو راين.
 
وأربك ريدماين لاعبي البيرو بحركاته على خط المرمى يمينا وشمالا وساعده القائم الأيمن في رد الركلة الثالثة التي انبرى لها مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني لويس أدفينكولا، قبل أن يتصدى للركلة السادسة.
 
واستهلت أستراليا ركلات الترجيح بإهدار الركلة الأولى عبر لاعب وسط الفيصلي السعودي مارتن بويل الذي كان أحد أفضل اللاعبين في المباراة.
 
وكانت أستراليا تغلبت على الإمارات بصعوبة 2-1 الثلاثاء في الدوحة في ملحق تحديد خامس القارة الآسيوية.
 
ومرة أخرى خرجت أستراليا غانمة من الملحق، بعدما خاضته أكثر من مرّة عندما كانت تخوض تصفيات أوقيانيا سابقاً أو آسيا راهناً، آخرها في تصفيات 2018 وتجاوزته أمام سوريا في الملحق الآسيوي (1-1 و2-1 بعد التمديد) ثم العالمي أمام هندوراس (صفر-صفر و3-1).
 
وانضمت أستراليا في النهائيات العالمية في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.
 
وتُحسم البطاقة الـ32 الأخيرة الثلاثاء بملحق دولي آخر بين كوستاريكا رابعة تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا على الملعب ذاته.
 
وينضم الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر.
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