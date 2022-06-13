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وسط عاصفة الانتقادات.. مدرب منتخب مصر يكشف موعد رحيله

13
JUNE
2022
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أبلغ المدير الفني للمنتخب المصري إيهاب جلال نائب رئيس اتحاد الكرة خالد الدرندلي بموعد رحيله عن تدريب الفراعنة، خلال تواجد الثنائي في كوريا الجنوبية قبل المباراة الودية للفراعنة أمام المنتخب الكوري الجنوبي الثلاثاء على ملعب سول.
  
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر أن "إيهاب جلال أعرب خلال جلسة مع نائب رئيس اتحاد الكرة عن غضبه من تصريحات رئيس اتحاد الكرة جمال علام، التي أعلن فيها تكليف عضوي المجلس حازم إمام ومحمد بركات، بالبحث عن مدير فني أجنبي، وشدد على أنه في مهمة وطنية وسيقود المنتخب في ودية كوريا الجنوبية ثم سيتقدم باستقالته".
 
وتعرض إيهاب جلال لانتقادات كبيرة بعد خسارة المنتخب الأخيرة من نظيره إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بمالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
 
وقبل ودية كوريا الجنوبية، عقد إيهاب جلال جلسات مطولة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية وعدم الانشغال بالجدل الدائر حول مصيره مع المنتخب.
 
وشدد جلال في حديثه مع اللاعبين، على أن تشريف الكرة المصرية هو هدف الجميع، ولا بد من مصالحة الجماهير بعد الهزيمة من إثيوبيا، خاصة أن الكل يترقب تلك المباراة.
 
ويتذيل المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالتواجد في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخبات مالاوي وإثيوبيا وغينيا.
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