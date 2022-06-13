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آخر بطاقتين لكأس العالم 2022.. تعرف على "ملحق الحسم"

13
JUNE
2022
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30 منتخبا حجزوا مقاعدهم في كأس العالم 2022، بينما ستحجَز آخر بطاقتين للمونديال، يومي الاثنين والثلاثاء، في الملحق العالمي الذي سيقام في قطر.
 
 
وتتنافس 4 منتخبات من قارات مختلفة، على آخر مقعدين في مونديال 2022، في لقاءين حاسمين، سيكتمل بعدها نصاب المتأهلين الـ32 لكأس العالم.
 
الملحق الأول
 
ستقام المباراة الأولى لملحق "آسيا-أميركا الجنوبية"، مساء الاثنين، بين أستراليا، خامس التصفيات الآسيوية، ومنتخب بيرو، خامس تصفيات أميركا الجنوبية.
 
وسيستضيف استاد الريان في قطر، مباراة الحسم الأولى مساء الاثنين، على أن تحسم مباراة واحدة المتأهل رقم 31 للمونديال.
 
وسيقع الفائز من أستراليا أو بيرو، في المجموعة الرابعة بمونديال 2022، إلى جانب فرنسا والدنمارك وتونس.
 
الملحق الثاني
 
أما المباراة الثانية والأخيرة في الملحق، فستمثل ملحق "أوقيانوسيا - أميركا الشمالية والوسطى"، بين نيوزيلندا، بطل تصفيات أوقيانوسيا، وكوستاريكا، رابع تصفيات "الكونكاكاف" لأميركا الشمالية والوسطى.
 
وسيستضيف استاد الريان في قطر، مباراة الحسم الأخيرة مساء الثلاثاء، على أن تحسم مباراة واحدة المتأهل الأخير للمونديال.
 
وسيقع الفائز من نيوزيلندا أو كوستاريكا، في المجموعة الخامسة بمونديال 2022، إلى جانب ألمانيا وإسبانيا واليابان.
 
ومع ختام الملحقين النهائيين، ستعرف هوية المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال 2022.
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