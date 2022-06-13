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نادي اللويزة نظّم بطولة تايكواندو بمشاركة كثيفة وبحضور ظريفة

13
JUNE
2022
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نظّم نادي اللويزة(ذوق مصبح) دورته السنوية بالتايكواندو في مجمّعه الرياضي باشراف الاتحاد اللبناني للعبة وبمباركة من رئيس النادي والمدرسة الأب حنا طيّار وبدعم من الأب الوكيل فرنسوا نصر . حضر البطولة رئيس الاتحاد وصديق النادي الدكتور حبيب ظريفة  وعضوا الاتحاد الغراند ماستر جو خوري والماستر غسان ابو عراج وأهالي اللاعبين واللاعبات  وشارك فيها  أكثر من 200 لاعب ولاعبة من العديد من الأندية.
 
والقى ظريفة كلمة نوّه فيها بالدور الكبير الذي يلعبه نادي اللويزة ضمن عائلة التايكواندو ونشاطه الدائم على غير صعيد ومشيداً بالحضور الكبير والتنظيم الرائع .
 
 وكانت كلمة لأمين سر نادي اللويزة جهاد لويس شكر فيها الاتحاد لاشرافه على البطولة والأهالي على تضحياتهم واللاعبين على جهودهم والحكام المشرفين على هذه الدورة وجميع الأندية التي ساهمت في انجاح هذا اليوم الرياضي وهي نادي كومبات ارينا ونادي المطيلب ونادي بودا بالاضافة الى النادي المضيف . كما نوّه بالجهود التنظيمية من خلال عضو الهيئة الادارية للنادي وعضو الاتحاد الغراند ماستر جو خوري.وفي نهاية الدورة تم توزيع الميداليات على جميع اللاعبين من قبل ظريفة ولويس وخوري وأبو عراّج.
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